Audiencia pública en La Merced: 25 oradores inscriptos para debatir el aumento del boleto

El encuentro se desarrolla con participación de distintos sectores, entre ellos concejales, defensores del pueblo, legisladores y usuarios, en una instancia clave para definir el futuro de la tarifa del transporte urbano.

La audiencia pública por el aumento del boleto de colectivo avanza con un total de 25 oradores inscriptos, aunque el listado definitivo de exposiciones se mantiene dinámico, ya que algunos participantes deciden no hacer uso de la palabra durante la jornada.

Entre los inscriptos se encuentran concejales de La Merced, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Defensor del Pueblo de Cerrillos, organismos de Defensa del Consumidor, además de diputados provinciales, senadores y usuarios en general.

La instancia permite que distintos sectores expresen sus posturas sobre la actualización del cuadro tarifario, en un contexto marcado por el impacto económico del transporte en los usuarios y la sostenibilidad del sistema.