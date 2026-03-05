Pepe Cibrián presenta "Aquí no podemos hacerlo"

"Aquí no podemos hacerlo", la obra que viene a presentar la dura realidad de los artistas que buscan quedar en una obra teatral y poder vivir de su trabajo, se presentó en el Teatro Regina (en CABA) y la misma es dirigida por Pepe Cibrían, quien expuso la historia que no te cuentan detrás del trabajo de los actores.

El espectáculo muestra cómo un grupo de artistas, junto a Rodolfo, que es el productor de ellos, tiene que realizar miles de pruebas para poder ingresar en el mundo artístico, donde pesa más una figura de renombre que el talento y el esfuerzo.

Allí, los intérpretes desplegaron varios asuntos personales por los que pasan y atraviesan las personas que eligen esta profesión. Uno de ellos siempre quiso ser bailarín, pero la figura maternal estaba totalmente en contra de sus ideales.

Por otro lado, muestran a Verónica, una artista del mainstream con problemas de salud y adicción a las drogas que nunca pudo desplegar su carrera como quiso, sino como la industria se lo proponía. Ella era famosa por cantar en inglés y que no se le entendiera nada de lo que decía, pero, al final de la puesta en escena, revela que su gran pasión siempre fue el tango como sello nacional.

Además, la obra revela el prejuicio innato que hay en nuestro país al pensar que "lo mejor siempre proviene del exterior" cuando hay miles de talentos esperando que toquen su puerta.

Las obras con modalidad de cooperativa, las figuras sin talento acomodadas, el esfuerzo en vano que requiere hacer miles de pruebas para quedar en un espectáculo.