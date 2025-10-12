Día histórico en Medio Oriente: minuto a minuto la liberación de rehenes y el cese del fuego en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja hacia Medio Oriente tras declarar ante la prensa que “la guerra terminó” y expresar su confianza en que el alto el fuego entre Israel y Hamas se mantenga. Su llegada coincide con una jornada decisiva marcada por la esperada liberación de los últimos 20 rehenes israelíes con vida, retenidos en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023.

El viaje de Trump forma parte de una amplia agenda diplomática internacional destinada a consolidar el acuerdo de cese del fuego, negociado con mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, tras más de un año de enfrentamientos que dejaron decenas de miles de muertos y una crisis humanitaria sin precedentes en Gaza.

Durante la noche (hora argentina), se prevé que Israel libere a unos 2.000 prisioneros palestinos como parte del intercambio acordado, mientras que la Cruz Roja Internacional coordina los aspectos logísticos del operativo humanitario para recibir a los cautivos y trasladarlos fuera del enclave.

En Israel, el mandatario estadounidense tiene previsto reunirse con las familias de los rehenes, visitar el Parlamento (Knéset) y mantener encuentros con el primer ministro Benjamin Netanyahu y líderes de la oposición. Luego, viajará a Egipto, donde participará del “Foro por la Paz” en Sharm el-Sheikh, una cumbre que reúne a más de 20 jefes de Estado y representantes internacionales con el objetivo de avanzar en un plan político que consolide el alto el fuego, la reconstrucción de Gaza y un proceso de reconciliación regional.

MINUTO A MINUTO

Los palestinos recogen la ayuda de los camiones que circulan por Gaza

Miles de palestinos regresan a sus hogares en Gaza mientras el cese del fuego entre Israel y Hamas entra en su tercer día. Este domingo se pudo ver a palestinos recogiendo ayuda de los camiones que circulan por Khan Younis, Gaza.

La ONU afirma que hay "progresos reales" en las operaciones humanitarias desde que entró en vigor el alto el fuego

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) dice que ha habido “progreso real” en las operaciones de ayuda en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego el viernes.

“Por primera vez desde marzo, entró gas para cocinar en Gaza. Más tiendas de campaña para familias desplazadas, carne congelada, fruta fresca, harina y medicamentos también entraron en Gaza a lo largo del día”, declaró la OCHA el domingo.

“La ONU y nuestros socios distribuyeron cientos de miles de comidas calientes y paquetes de pan, tanto en el sur como en el norte”, añadió el comunicado.

A medida que se aliviaban las restricciones de movimiento y acceso en varias zonas de Gaza, los equipos humanitarios también pudieron inspeccionar carreteras clave para detectar peligros de explosiones y ayudar a las familias desplazadas en zonas propensas a inundaciones en preparación para el invierno.

La OCHA dijo que Israel había aprobado envíos de ayuda adicionales, elevando la cantidad total de envíos autorizados a 190.000 toneladas métricas, incluidos alimentos, materiales de refugio, medicamentos y otros suministros esenciales.

“Esto es sólo el comienzo”, dijo la OCHA, y añadió que bajo su plan de respuesta de alto el fuego de 60 días, ampliará las operaciones de ayuda para llegar a prácticamente todos los residentes de Gaza con asistencia y servicios vitales.

Trump dice que cree que el alto el fuego en Gaza se mantendrá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su confianza cuando se le preguntó a bordo del Air Force One si el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas se mantendría, y dijo: “Creo que sí, creo que se mantendrá”.

Trump agregó que hay muchas razones por las que cree que el acuerdo se mantendrá, incluyendo que la gente está “cansada” del conflicto.

“Creo que la gente está cansada”, dijo. “Han pasado siglos, vale, no solo recientes. Han pasado siglos. Creo que la gente está cansada. Sí, el alto el fuego se mantendrá”.

Un convoy humanitario en el cruce de Rafah espera la señal para entrar en Gaza, informa el medio egipcio Al Qahera

Decenas de camiones con ayuda humanitaria están alineados en el lado egipcio del cruce fronterizo de Rafah, esperando la señal para ingresar a Gaza, informó este domingo el medio de noticias Al Qahera, afiliado al Estado egipcio.

Los camiones, que forman parte del 48.º convoy “Zad Al-Izza”, organizado por la Media Luna Roja Egipcia, están cargados con miles de toneladas de suministros esenciales, como arroz, pasta, legumbres, alimentos enlatados, leche de fórmula infantil y azúcar, además de suministros médicos, dispositivos y productos farmacéuticos, según Al-Qahera News. También llevan tiendas de campaña y mantas.

Equipos de la Media Luna Roja Egipcia están sobre el terreno, coordinándose estrechamente con la Media Luna Roja Palestina y agencias de la ONU para garantizar la entrega sin problemas de la ayuda a los necesitados, añadió.

Tres legisladores israelíes de derecha no asistirán al discurso de Trump en protesta por el alto el fuego

Tres legisladores israelíes de derecha anunciaron que no asistirán al discurso del presidente estadounidense Donald Trump ante la Knesset este lunes, en protesta por el alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Los legisladores provienen de tres facciones diferentes, dos de ellas de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu, y destacan que una parte de la base electoral del mandatario israelí ve el acuerdo como un revés estratégico más que un éxito diplomático.

El diputado Amit Halevi, miembro del partido Likud de Netanyahu, fue el primero en declarar que no asistiría, calificando la ceremonia de la Knesset de “falsa demostración de victoria”. Halevi denunció el acuerdo por permitir que Turquía y Qatar ganen influencia en Gaza, dejando intactos el liderazgo y la infraestructura de Hamas, y allanando el camino para que “los archiasesinos regresen a sus filas y continúen su plan de destruir a Israel”.

Limor Son Har-Melech , del partido Otzma Yehudit, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, dijo que “no se sumaría a los aplausos, ni al presidente de los Estados Unidos, que está vendiendo al pueblo israelí una ilusión de paz y seguridad, ni a la derecha que presenta este acuerdo como un logro”.

Avi Maoz, el líder del partido Noam, que oficialmente no forma parte de la coalición de Netanyahu, también anunció que no asistirá al discurso, describiendo el alto el fuego como “una medida peligrosa para Israel” y advirtiendo que “uno debe ser ciego para creer que algo bueno puede surgir de la iniciativa de Trump”.

Trump abandona la Casa Blanca camino a Israel

El presidente Donald Trump abandonó la Casa Blanca poco después de las 4 p.m. ET del domingo hacia la Base Conjunta Andrews, desde donde partirá hacia Tel Aviv.

Se espera que la liberación de los rehenes israelíes comience a las 8 a.m., hora local, según una fuente

A las familias de los rehenes se les ha dicho que Israel espera que las liberaciones de rehenes comiencen a las 8 a.m. hora local (1 a.m. ET) del lunes, según una fuente familiarizada con el asunto.

Habrá tres liberaciones, según una actualización que recibieron las familias de los rehenes.

El primero, a las 8 a. m., hora local, se producirá desde dos ubicaciones y otro lanzamiento, a las 9 a.m., hora local, se producirá desde una tercera ubicación, según la actualización.

Los preparativos en Tel Aviv antes de la esperada liberación de rehenes

Estas imágenes muestran los preparativos en marcha en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, centro de manifestaciones durante más de 700 días, mientras crece la anticipación ante la esperada liberación de rehenes el lunes.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de Israel dijo este domingo que miles de personas visitaron la plaza durante todo el día, “escribiendo mensajes de esperanza para los rehenes, preparando carteles y ayudando a preparar la plaza antes de los días históricos que se avecinan”.