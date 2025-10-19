Terror en Gaza: Israel lanza ataques aéreos y acusa a Hamás de incumplir el alto el fuego

La frágil tregua en la Franja de Gaza se encuentra al borde del colapso después de que aviones israelíes lanzaran este domingo dos ataques aéreos sobre la ciudad de Rafah, en el sur del territorio. La acción militar se produjo luego de que un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acusara a Hamás de una "violación flagrante del alto el fuego" al atacar a sus tropas.

Este intercambio de hostilidades amenaza seriamente el cese de hostilidades que rige desde el pasado 10 de octubre, un acuerdo impulsado por Estados Unidos que había permitido el regreso de rehenes a Israel y un período de relativa calma.

Según testigos palestinos citados por la agencia AFP, los bombardeos se produjeron en una zona de Rafah que se encuentra bajo control militar israelí. Previamente, en esa misma área, se habían registrado enfrentamientos entre combatientes de Hamás y otro grupo armado palestino.

Por su parte, el oficial israelí, sin confirmar explícitamente los ataques aéreos, denunció que sus fuerzas fueron atacadas por combatientes de Hamás con disparos de un francotirador y un lanzagranadas.

Este no es el primer incidente desde el inicio de la tregua. El movimiento islamista Hamás también ha denunciado "numerosas violaciones" por parte de Israel, acusando a sus fuerzas de haber causado la muerte de 37 palestinos desde que comenzó el alto al fuego. La escalada de este domingo representa la amenaza más seria hasta la fecha para el mantenimiento de la paz en la región.