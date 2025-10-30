El presidente de Ucrania felicitó a Milei por su triunfo en las elecciones del domingo

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, felicitó a su homólogo argentino, Javier Milei, por el triunfo en las elecciones del domingo último, y le expresó su deseo de que “siga avanzando” en las reformas que precisa la Argentina.

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, el presidente ucraniano contó que mantuvo “una conversación cordial con el Presidente de la Argentina”.

“Felicité a Javier por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias. La Argentina está haciendo mucho para alcanzar el éxito y fortalecerse, y sinceramente deseamos que siga avanzando en la implementación de todas las reformas necesarias”, expresó.

Asimismo, Zelensky reveló que invitó “al señor Presidente a visitar Ucrania para continuar nuestro diálogo y abordar las principales perspectivas de desarrollo de las relaciones entre nuestros países”.

“Realmente tenemos muchos proyectos que podemos llevar a cabo juntos. Nuestros equipos permanecerán en contacto. ¡Gracias!”, finalizó la publicación de Zelensky en X.