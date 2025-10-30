PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
30 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Regreso a la Democracia
Express
Salta
Estafas
Gimena Accardi
Regreso a la Democracia
Express
Salta
Estafas
Gimena Accardi

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

El presidente de Ucrania felicitó a Milei por su triunfo en las elecciones del domingo

Volodymyr Zelensky expresó su deseo de que Milei “siga avanzando” en las reformas que precisa la Argentina y lo invitó a visitar su país.
Jueves, 30 de octubre de 2025 16:12
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, felicitó a su homólogo argentino, Javier Milei, por el triunfo en las elecciones del domingo último, y le expresó su deseo de que “siga avanzando” en las reformas que precisa la Argentina.

Notas Relacionadas

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, el presidente ucraniano contó que mantuvo “una conversación cordial con el Presidente de la Argentina”.

“Felicité a Javier por la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias. La Argentina está haciendo mucho para alcanzar el éxito y fortalecerse, y sinceramente deseamos que siga avanzando en la implementación de todas las reformas necesarias”, expresó.

Asimismo, Zelensky reveló que invitó “al señor Presidente a visitar Ucrania para continuar nuestro diálogo y abordar las principales perspectivas de desarrollo de las relaciones entre nuestros países”.

“Realmente tenemos muchos proyectos que podemos llevar a cabo juntos. Nuestros equipos permanecerán en contacto. ¡Gracias!”, finalizó la publicación de Zelensky en X.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD