Brasil: Lula da Silva impulsa reducir la jornada laboral

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó al Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible (Cdess), un órgano de asesoramiento de la Presidencia integrado por representantes de la sociedad civil, que discuta formas de hacer viable la reducción de la jornada laboral en el país.

En una reunión realizada en el Palacio de Itamaraty, Da Silva postuló el fin del esquema de 6 días de trabajo por 1 de descanso. Y lamentó el hecho de que las tecnologías estén aumentando de manera significativa la producción, sin que se traduzca en una mejora de la calidad de vida para los trabajadores.

Los cuestionamientos de Lula

Recordó que en sus tiempos como sindicalista, una empresa tenía 40.000 trabajadores y producía 1.200 autos, y ahora, 12.000 trabajadores producen el doble de unidades. "¿Por qué entonces no se redujo la jornada laboral? ¿Para qué sirvieron todos esos avances tecnológicos, entonces? ¿Qué significa reducir esa jornada, de 44 horas semanales a 40? ¿Qué perjuicio tiene eso para el mundo? Ninguno", argumentó tras subrayar que muchos países ya redujeron la jornada laboral.

La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que pone fin al sistema de seis días de trabajo por uno de descanso está en análisis en el Congreso. En medio de la entrega de propuestas por parte del Consejo, Lula sugirió que el grupo estudie "con mucho cariño" la posibilidad de acabar con la jornada de 6 por 1.