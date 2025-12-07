Honduras, sin definición, a siete días de las elecciones

Una semana después de las elecciones generales en Honduras, sus habitantes no saben aún quién será su nuevo presidente debido a un reñido duelo, liderado por pocos votos de diferencia por el candidato conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario de EEUU, Donald Trump, frente al también conservador Salvador Nasralla, que ha multiplicado sus denuncias de irregularidades.

Con el 88,02% de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, seguía encabezando con 1.132.321 votos (40,19%), mientras que Nasralla, del Partido Liberal, sumaba 1.112.570 (39,49%), una tendencia que se ha mantenido desde el jueves, según datos oficiales preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La candidata de Libertad y Refundación, Rixi Moncada, con aspiraciones a ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 votos (19,30%).

Más de 2 mil actas incorrectas

El CNE, integrado por tres consejeros que representan a los partidos Nacional, Liberal y Libre, informó que de las 16.858 actas escrutadas, al menos 14.451 son "correctas", mientras que 2.407 presentan "inconsistencias", lo que implicará un recuento voto por voto. Además, al centro de cómputos están pendientes de ingresar 2.571 actas, de un total de 19.152.

Ante este panorama de incertidumbre, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras hizo un llamado para a que se agilice el escrutinio, que no se ha movido desde hace más de 18 horas. En un comunicado, la MOE/OEA, que encabeza el excanciller de Paraguay Eladio Loizaga, llamó "a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados".

Pedido de nulidad

La indefinición llevó también al oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) a pedir al CNE la nulidad del escrutinio presidencial, argumentando un "desastre" en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Mientras que el candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció la existencia de "inconsistencias y errores graves" en más de 5.000 actas electorales, y pidió al CNE una "revisión minuciosa", que podría incluir una verificación voto por voto. Nasralla afirmó que esas irregularidades "están alterando la voluntad del pueblo expresada en las urnas" y que su equipo de cómputos, con "el 100% de las actas físicas en mano", le demuestra que ganó las elecciones.