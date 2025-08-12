¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Reservas del Banco Central
Ministerio de Salud de Salta
Copa Argentina 2025
Ataques a la Franja de Gaza
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
homicidios en Tartagal
Cámara de Diputados de Salta
puente del río vaqueros
Internacionales

Aranceles: Trump amplía la tregua con China

Prorrogó por 90 días el arancel de 30% a Pekín.
Martes, 12 de agosto de 2025 02:07
Trump firmó ayer la prórroga de la tregua con China.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva para prorrogar otros 90 días la entrada en vigor de los aranceles para China mientras siguen las negociaciones entre las dos superpotencias, informó la cadena CNBC.

Horas después, el Ministerio de Comercio de China confirmó la extensión de la tregua arancelaria entre Pekín y Washington.

El republicano firmó el decreto apenas horas antes de la medianoche, cuando debía expirar la pausa en los aranceles para el gigante asiático.

La nueva prórroga arancelaria era el resultado esperado tras la última ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China que se llevó a cabo en Estocolmo (Suecia) a finales de julio.

Como parte de la guerra comercial desatada por Trump, Estados Unidos llegó a imponer en abril pasado aranceles del 145 % a los productos chinos, mientras que China elevó al 125 % los suyos sobre las importaciones estadounidenses.

En mayo, ambas partes acordaron en Ginebra una reducción de los gravámenes —Washington los bajó al 30 % y Pekín al 10 %— y pactaron una tregua de 90 días, que concluía este 12 de agosto.

Después de una primera reunión en Ginebra y una llamada entre Trump y su homólogo, Xi Jinping, los negociadores de ambos bandos se citaron en Londres, donde China aprobó la exportación de tierras raras a EEUU, que canceló por su parte "medidas restrictivas" sobre Pekín como los controles a la exportación de chips.

 

