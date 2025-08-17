Elecciones en Bolivia, MINUTO A MINUTO, en VIVO: cerraron las urnas y a qué hora se conocerán los primeros resultados

Este domingo, los bolivianos acudieron a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y renovar los 36 senadores y 130 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tras ocho horas de votación, las mesas comenzaron a cerrar y en varias regiones ya se inició el recuento oficial de votos.

El presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, calificó la jornada como “tranquila” y sin incidentes graves. “El cien por ciento de las mesas se abrió en los nueve departamentos y el proceso se desarrolló con normalidad”, aseguró en La Paz. Solo se registraron demoras aisladas en algunos puntos del exterior, mientras que en países europeos como Bélgica y España la votación ya culminó.

Los primeros resultados preliminares se difundirán a partir de las 22 (hora de Argentina) mediante el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre).

Un país en crisis y en busca de rumbo

La elección se dio en un contexto de grave crisis económica, con inflación récord, falta de dólares y escasez de combustible, factores que marcaron la agenda de campaña. Las encuestas previas colocaron como favoritos a los opositores Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga, en un escenario que abre la posibilidad de una inédita segunda vuelta el próximo 19 de octubre.

Para imponerse en primera vuelta, un candidato debe superar el 50 % de los votos o alcanzar al menos el 40 % con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo.

Quién es quién en la carrera presidencial