El Kremlin intenta rebajar la tensión nuclear con EEUU

El Kremlin intentó ayer rebajar la tensión nuclear con EEUU, luego de que Washington desplegara dos submarinos atómicos en reacción a una supuesta amenaza rusa, descartando una posible escalada militar entre ambas superpotencias.

Al mismo tiempo, se mostró dispuesto a recibir al emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, antes de que venza esta semana el plazo de diez días dado por el presidente de EEUU, Donald Trump, para detener la guerra en Ucrania.

"En una guerra nuclear no puede haber vencedores. Este es, seguramente, el principal postulado por el que nos guiamos", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial. Y recordó que es el presidente ruso, Vladímir Putin, el que marca la política exterior y el único interlocutor válido para el líder de EEUU, en clara alusión al exmandatario Dmitri Medvédev, cuyas declaraciones en las redes fueron el detonante de la actual crisis.

El Kremlin aseguró que "todos deben ser muy cuidadosos en relación con la retórica nuclear".

El 28 de julio pasado, Trump redujo el plazo para que Moscú pusiera fin al conflicto con Ucrania a "10 o 12 días" desde el plazo inicial de 50 días, alegando decepción por "la falta de voluntad de Moscú para comprometerse". Ese mismo día, Medvédev comentó que Trump está jugando un "juego de ultimátum con Rusia", calificando su amenaza de "un paso hacia la guerra… con su propio país".

La última y única vez desde que comenzó la guerra en Ucrania que Putin puso en alerta a sus fuerzas de disuasión nuclear -fuerzas estratégicas, defensa antimisiles y antiaérea, y sistema de alerta temprana- fue el 27 de febrero de 2022, tres días después del inicio de la campaña militar en Ucrania. El motivo fueron "las declaraciones agresivas" contra Rusia de los líderes de la OTAN.

Misiles

En este contexto de tensión, Rusia anunció ayer que levantó la moratoria al despliegue de misiles de corto y medio alcance que se impuso en 2019 tras el abandono del tratado internacional INF de eliminación de esa clase de armamento, con capacidad nuclear.

"El Ministerio de Exteriores constata la desaparición de las condiciones para mantener esa moratoria unilateral y está autorizado a declarar que la Federación Rusa no se considera más ligada a las limitaciones que se impuso en el pasado", señala el texto. EEUU se retiró del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) en 2019. Desde entonces, Rusia ha declarado que no desplegaría dichas armas si Washington no lo hacía.