Donald Trump desmiente las especulaciones sobre su muerte o enfermedad grave: "Nunca me sentí mejor"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “nunca” se sintió mejor que ahora, al salir al cruce de teorías que aseguraban que había muerto o que estaba gravemente enfermo, informaron medios internacionales.

“Nunca me he sentido mejor en mi vida”, escribió en su cuenta de Truth Social, citando una publicación del comentarista político Roga O’Handley que critica a los medios y al público por los rumores sobre la salud del líder republicano.

La noticia cobró repercusión incluso en Moscú, donde el sitio Actualidad RT se hizo eco de la situación, remarcando que el presidente norteamericano “fue visto esta mañana saliendo de la Casa Blanca con ropa deportiva para ir al Trump National Golf Club en Sterling”.

“Llevaba zapatos de golf blancos, pantalones y sudadera negros, así como una gorra blanca con la inscripción ‘USA’, cuando se subió a un automóvil”, indica el sitio, de acuerdo con una versión publicada en los Estados Unidos por New York Post.

Los rumores sobre el fallecimiento de Trump comenzaron el viernes, cuando la Casa Blanca dio a conocer que el mandatario tendría la agenda libre todo el fin de semana.

Y para ese momento, ya habían pasado cuatro días desde su última aparición pública en una reunión de gabinete el martes.

Miles de publicaciones preguntando dónde se encontraba el jefe de Estado o asegurando que había muerto inundaron las redes sociales, especialmente luego de que el jueves, el vicepresidente J. D. Vance declarara en una entrevista que se sentía preparado para asumir la presidencia en caso de que Trump quedara incapacitado por una “terrible tragedia”.