¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

audios de karina milei
Campo Quijano
Milagro 2025
terremoto en Afganistan
Rusia
Emiliano Dibu Martínez
Alpine
Fórmula 1
Justicia penal Juvenil de Salta
audios de karina milei
Campo Quijano
Milagro 2025
terremoto en Afganistan
Rusia
Emiliano Dibu Martínez
Alpine
Fórmula 1
Justicia penal Juvenil de Salta

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1360.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Putin dejó en claro que “Rusia no tiene la intención de atacar a ningún país”

Cualquier persona sensata es perfectamente consciente de que nunca ha tenido, no tiene ni tendrá ningún deseo de atacar a nadie”, subrayó el mandatario.
Martes, 02 de septiembre de 2025 16:24
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se refirió este martes a la “histeria constante sobre el supuesto plan de su país de atacar a Europa” y en ese sentido, aclaró que “cualquier persona sensata es perfectamente consciente de que” no existen intenciones de atacar a ningún país.

Notas Relacionadas

“Cualquier persona sensata es perfectamente consciente de que Rusia nunca ha tenido, no tiene ni tendrá ningún deseo de atacar a nadie”, subrayó el mandatario durante su reunión con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, según la crónica del sitio Actualidad RT.

En su opinión, a las personas sensatas les resulta evidente que las versiones que se divulgan en Europa son parte de una clara “provocación o de una absoluta incompetencia”.

“[Los países occidentales] no son especialistas en cuentos de hadas, son especialistas en películas de terror, y lo que vemos constantemente ahora es que se fomenta constantemente la histeria sobre el supuesto plan de Rusia para atacar Europa”, señaló el mandatario, de visita oficial en China.

Putin agregó: “En cuanto a los ‘planes agresivos’ de Rusia con respecto a Europa, quiero subrayar una vez más que se trata de una completa tontería, que no tiene absolutamente ningún fundamento”.

Según el presidente de Rusia, “el comportamiento agresivo” que se le atribuye a Moscú en relación con el conflicto en Ucrania “está relacionado con el hecho de que Occidente contribuyó a la realización de un golpe de Estado en  aquel país.

Entonces, explicó, “Rusia se vio obligada a defender sus intereses y a las personas que vinculan su vida y su destino a este país, a su historia y a sus tradiciones".

“Ahí está la esencia del conflicto. De ahí es de donde proviene. Y no se trata en absoluto de un comportamiento agresivo por nuestra parte, sino de un comportamiento agresivo por parte del otro bando. No tenemos ningún otro objetivo que defender nuestros intereses”, concluyó Putin.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD