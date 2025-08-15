Donald Trump y Vladimir Putin se reúnen EN VIVO en Alaska en una cumbre histórica para buscar la paz en Ucrania

En una jornada que concentra la atención mundial, Donald Trump y Vladimir Putin aterrizaron este viernes en la base aérea Elmendorf-Richardson, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Alaska, para un cara a cara clave en el futuro del conflicto entre Ucrania y Rusia. El encuentro se desarrolla en medio de máxima tensión, con las fuerzas rusas ganando terreno en los últimos días

Un gesto inusual camino a la reunión

A las 16.21 (hora argentina), Putin sorprendió al unirse a Trump en su limusina presidencial para dirigirse juntos a la reunión. El gesto, inusual entre adversarios, recuerda al intento fallido de Trump en 2018 de invitar a Kim Jong-un a compartir vehículo durante la cumbre de Singapur, algo que sus asesores desaconsejaron. Esta vez, con un equipo y una estrategia diferente, Trump y Putin compartieron un breve pero simbólico trayecto antes del encuentro.

Asesores clave en la mesa de negociaciones

Minutos antes, a las 16.19, el Kremlin confirmó que Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, y Yuri Ushakov, asesor de política exterior, acompañarán a Putin durante las conversaciones con la delegación estadounidense. La inclusión de estos altos funcionarios implica que las discusiones no serán exclusivamente a solas entre los mandatarios, como se había especulado inicialmente.

Objetivo: una hoja de ruta hacia la tregua

Trump busca que esta Cumbre de Alaska sirva como paso previo a una reunión tripartita con Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, para definir una hoja de ruta hacia un armisticio. Sin embargo, Zelensky ya rechazó cualquier presión para ceder territorios ocupados por Rusia, lo que genera recelo en Kiev y en varias capitales europeas.

En el escenario principal, con la leyenda “ALASKA 2025” de fondo, ambos líderes se saludaron públicamente antes de iniciar las conversaciones. Lo que ocurra en las próximas horas podría determinar si el conflicto en Ucrania avanza hacia la paz o se adentra en una nueva fase de incertidumbre.

El encuentro es en la base aérea de Elmendorf, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Alaska y símbolo de la vigilancia contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, llega en un clima de máxima tensión. Trump, que aceptó la reunión a sugerencia de Putin, ha advertido que podría darla por terminada en cuestión de minutos si el líder ruso no muestra disposición a comprometerse. “Si es una mala reunión, terminará muy rápido; si es buena, vamos a conseguir la paz en un futuro muy cercano”, declaró el mandatario el jueves en la Casa Blanca, estimando que hay “una de cuatro” posibilidades de fracaso.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, no ha sido invitado y ya ha rechazado públicamente cualquier presión para ceder territorios ocupados por Rusia. Trump asegura que cualquier acuerdo final se definirá en una futura reunión tripartita con él y Zelensky para “dividir” las zonas en disputa, aunque este planteamiento genera recelo en Kiev y en varias capitales europeas.