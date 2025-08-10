Zelenski reclama un lugar en la cumbre entre Trump y Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó ayer a la noticia de que los líderes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, se reunirán el próximo viernes en Alaska y afirmó que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y "nacen muertas".

"Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete", dijo en un mensaje en inglés publicado en X Zelenski, que había reclamado estar presente en una cumbre de líderes sobre el fin de la guerra, así como una participación europea.

Su iniciativa fue respaldada horas más tarde por líderes de seis países europeos -Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia-, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que emitieron un comunicado en el que advirtieron que "el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania".

El presidente ucraniano aludió indirectamente a las informaciones sobre la supuesta propuesta de Trump a Putin, que de acuerdo con algunos medios pasaría por congelar el conflicto a cambio de levantar las sanciones a Moscú.

"No vamos a recompensar a Rusia por lo que ha perpetrado", enfatizó y señaló que todos los socios internacionales deben comprender "qué es una paz digna".

Apuntó a Rusia para que ponga fin a la guerra

Zelenski apuntó, por una parte, a que debe ser Rusia quien ponga fin a la guerra, ya que es quien la inició y quien la está alargando.

También rechazó, una vez más, la posibilidad de que un acuerdo con Rusia implique una cesión, al menos formal, de los territorios ucranianos ocupados de Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

"La respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está contenida en la Constitución de Ucrania. Nadie se desviará de esto y nadie podrá hacerlo. Los ucranianos no regalarán su territorio al ocupante", subrayó.

El presidente ucraniano concluyó resaltando su disposición a trabajar con Trump y con el resto de sus socios en pos de una paz "real y, sobre todo, duradera", que no esté en peligro de "colapsar a causa de los deseos de Moscú".

Tanto el Kremlin como la Casa Blanca confirmaron en las últimas horas que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde que comenzó la guerra de Ucrania se producirá el próximo 15 de agosto en Alaska.

