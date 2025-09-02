Donald Trump anunció que EEUU hundió una embarcación “narco” de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes desde la Casa Blanca que las fuerzas militares estadounidenses realizaron un operativo en el sur del Caribe, donde interceptaron e inutilizaron una embarcación cargada con drogas proveniente de Venezuela. El mandatario vinculó el hecho con el tráfico internacional de estupefacientes y aseguró que la acción forma parte de las medidas para reforzar la seguridad de su país frente a lo que considera una amenaza constante desde el territorio venezolano.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela. Lo hemos eliminado”, expresó Trump ante la prensa en el Despacho Oval, al tiempo que elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, por informarle sobre la operación.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó en su cuenta de X que el ataque fue ejecutado contra una embarcación vinculada a una organización “narcoterrorista” designada como amenaza por las autoridades estadounidenses.

En entrevistas concedidas este martes, Trump enfatizó la gravedad del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos e insistió en señalar a Venezuela como punto clave de origen.

El anuncio se dio en un contexto de creciente tensión diplomática y militar entre Washington y Caracas. Días atrás, Nicolás Maduro decretó un estado de “máxima preparación” en Venezuela, tras denunciar amenazas de Estados Unidos. La administración Trump ha acusado públicamente al gobierno venezolano de liderar una red de narcotráfico y recientemente desplegó buques de guerra en el Caribe como parte de una operación antidrogas.