Posibles ataques a cárteles del narcotráfico, tensión entre EEUU y México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno buscará "estrechar la comunicación" con Estados Unidos luego de las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que Washington comenzará a realizar ataques "en tierra" contra los cárteles del narcotráfico, a los que acusó de "dirigir México" y de ser responsables de la muerte de entre 250.000 y 300.000 personas por año en territorio estadounidense.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Acapulco, en el estado de Guerrero, Sheinbaum indicó que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente para reforzar los canales diplomáticos y mantener contactos con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Además, señaló que está dispuesta a dialogar directamente con Trump si la situación lo amerita. "Vamos a estrechar la comunicación. Le pedí al secretario que, si es necesario, se reúna con el secretario del Departamento de Estado y, si hace falta, hablar con el presidente Trump", expresó.

Mano dura contra el tráfico de droga

Las declaraciones del mandatario estadounidense fueron formuladas en una entrevista con la cadena Fox News y se produjeron en un contexto regional sensible, marcado por el reciente operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, entre otros delitos. En ese escenario, Trump sostuvo que su país "va a empezar a atacar en tierra" a los cárteles y reiteró que desde el inicio de su segundo mandato adoptará una política de mano dura contra el tráfico de estupefacientes, en especial el fentanilo que ingresa desde México.

Sheinbaum se mostró sorprendida por el tono de los anuncios y recordó que funcionarios estadounidenses han destacado recientemente la cooperación bilateral en materia de seguridad. "Hace dos o tres días el propio secretario Rubio habló de la buena coordinación que hay con México, algo que se ha presentado en varias ocasiones", afirmó. En ese sentido, remarcó que ambos países cuentan con grupos de trabajo conjuntos y mecanismos institucionales para coordinar acciones contra el narcotráfico.

Información compartida

La presidenta mexicana subrayó que su gobierno ha compartido con Estados Unidos información detallada sobre operativos, incautaciones y laboratorios desmantelados, y sostuvo que el objetivo es profundizar la coordinación sin afectar la soberanía nacional. "Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente para estrechar más la relación. Hemos dado información sobre la campaña, sobre laboratorios incautados, y queremos seguir trabajando en ese marco", explicó.

Asimismo, Sheinbaum dejó en claro que México rechaza cualquier intervención militar extranjera en su territorio y apuesta por una estrategia basada en la cooperación y el respeto mutuo. "No queremos pensar en otro escenario. Queremos seguir trabajando en ese marco, defendiendo nuestras soberanías y la integridad territorial de México", sostuvo.