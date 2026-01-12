Gestos, dudas y expectación: Venezuela inicia excarcelaciones y sigue la incertidumbre por Nahuel Gallo

En los últimos días, Venezuela ha vivido un momento inédito desde la captura del expresidente Nicolás Maduro: el Gobierno interino ha anunciado el inicio de un proceso de liberación de presos políticos, generando reacciones dispares entre familiares de detenidos, la oposición y organismos internacionales.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó que un “número significativo” de personas, tanto venezolanos como extranjeros, será excarcelado como una forma de promover la “convivencia pacífica” en el país. Sin embargo, las autoridades no han detallado oficialmente la cantidad exacta ni la lista completa de beneficiados.

Desde organizaciones defensoras de derechos humanos como Foro Penal se estima que en las cárceles venezolanas hay más de 860 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad. Estas cifras dan contexto a una medida que, si bien fue celebrada como un gesto de apertura por algunos sectores, deja incertidumbre sobre su verdadero impacto y su alcance real.

Expectativa argentina: Nahuel Gallo y Germán Giuliani

La noticia ha reavivado la expectativa por la liberación del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Caracas desde diciembre de 2024. Su caso se convirtió en uno de los más visibles para el Gobierno argentino y familiares, que han reclamado su regreso al país.

Gallo no ha sido incluido oficialmente en ninguna lista pública de excarcelados, y su esposa aseguró que las visitas y comunicaciones siguen siendo limitadas, lo que alimenta la “angustia e incertidumbre” de su entorno. Más aún, otro argentino, el abogado Germán Darío Giuliani, también forma parte de las demandas por su liberación, y su caso fue nuevamente citado por dirigentes políticos tras el anuncio.

Liberados durante la madrugada

La madrugada venezolana del lunes transcurrió entre listas que circulaban por mensajería privada, vigilias frente a los penales y una expectativa contenida que, en algunos casos, se transformó en alivio. En ese escenario, la organización de derechos humanos Foro Penal confirmó la liberación de 24 presos políticos, un movimiento que se produjo sin anuncios oficiales y bajo un estricto hermetismo estatal.

Según informó la entidad a través de su cuenta en la red social X, las excarcelaciones incluyeron a ciudadanos venezolanos y extranjeros que permanecían detenidos en dos centros penitenciarios clave del país: La Crisálida y El Rodeo I. La comunicación oficial del Foro Penal subrayó que el relevamiento continuaba abierto, ya que existían indicios de nuevas liberaciones ocurridas durante la misma madrugada.

Quiénes fueron liberados

De acuerdo con los datos difundidos, en el centro penitenciario La Crisálida fueron nueve las personas excarceladas: Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, Raymar Nohely Pérez Alvarado, Rosa Carolina Chirinos Zambrano, Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy), Yerussa Cardoso Vega, Jhexica Isabel Aponte Figueroa y Yoli Becerra.

En tanto, en El Rodeo I se registró la liberación de quince detenidos, entre ellos Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solórzano, Andrés Eloy Hugles, Helio Alexis Sánchez, Rafael Alberto Sánchez López, William Rafael Brito Brito, Renzo Alexander Lara Reyes, Yosbel José Espinoza Salazar, Humberto José Prieto, Alexis Antonio Rivero Mendoza, José Luis Agrimon Alejandrina, además de los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burló, y Alejandro González de Canales Plaza.

Desde el Foro Penal indicaron que el equipo legal y de voluntarios se encontraba verificando otras excarcelaciones de personas venezolanas y extranjeras que podrían haberse producido en el mismo lapso nocturno.

Un número que sigue siendo alto

Hasta el fin de semana previo a este operativo, el Foro Penal había confirmado 17 excarcelaciones, mientras que al menos 803 personas continuaban privadas de la libertad por razones políticas, según los registros de la propia organización. En ese listado de liberados figuraban, entre otros, varios ciudadanos de nacionalidad española, como Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel (española-venezolana).

La dinámica de liberaciones parciales, sin cronogramas ni comunicados oficiales detallados, mantiene a las familias en un estado de incertidumbre permanente, con información fragmentaria y confirmaciones que llegan, en la mayoría de los casos, a través de organizaciones de derechos humanos y no por canales institucionales.

El contexto político y el silencio oficial

La semana pasada, el régimen venezolano, encabezado actualmente por Delcy Rodríguez, había anunciado el inicio de la liberación de un “número significativo” de presos políticos. Ese anuncio se produjo luego de un hecho de alto impacto internacional: la captura del ex dictador Nicolás Maduro en Caracas, en el marco de un operativo militar estadounidense en territorio venezolano, según versiones difundidas en ese momento.

Desde entonces, familiares de detenidos comenzaron a concentrarse frente a los principales centros de reclusión del país, especialmente en El Rodeo I, aguardando novedades. Las excarcelaciones, sin embargo, se vienen realizando de manera escalonada y sin partes oficiales, lo que profundiza la ansiedad de quienes aún no recibieron noticias sobre sus allegados.

El reclamo de las familias y el temor a nuevas muertes

El domingo, en medio de una de esas concentraciones, familiares de presos políticos expresaron públicamente su temor a que se produzcan más fallecimientos bajo custodia. La preocupación se intensificó tras conocerse la muerte de un policía detenido.

Evelis Cano, madre de uno de los presos, declaró a la agencia EFE: “No tenemos más información de ellos, no tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos? No hay derechos humanos, hemos sido violentados y ellos están presos y nosotros aquí, las madres, presos con ellos”. Según relató, muchas familias llevan días y noches durmiendo a la intemperie, a la espera de alguna confirmación.

Cano también denunció que “las cárceles de Venezuela están llenas de venezolanos inocentes” y recordó el fallecimiento del policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido desde diciembre. De acuerdo con el fiscal general Tarek William Saab, el deceso se produjo por “un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco”.

Visitas habilitadas y un caso que mira Argentina

Tras más de un año y medio de prohibición, las autoridades habilitaron el domingo las visitas a los presos políticos en la cárcel El Rodeo I, permitiendo el reencuentro con familiares luego de meses de aislamiento. Desde las primeras horas del día, decenas de personas se acercaron a las inmediaciones del penal con la esperanza de obtener información concreta.

Entre los detenidos que permanecen en ese establecimiento se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuyo caso ha generado seguimiento y preocupación en ámbitos diplomáticos y de derechos humanos fuera de Venezuela, incluido el interés de la Argentina.

Mientras continúan las verificaciones del Foro Penal y las vigilias familiares, la situación de los presos políticos en Venezuela sigue marcada por la opacidad, la fragmentación de la información y una expectativa que se renueva, noche tras noche, frente a los muros de las cárceles.