China estableció una cuota para la carne argentina

China impuso medidas de salvaguardia sobre la carne de vacuno importada, que incluirán cuotas específicas por país y un arancel adicional del 55% para las importaciones que superen esos límites, tras concluir una investigación que determinó un "daño grave" a la industria ganadera del país asiático, informó el Ministerio de Comercio. Las medidas entraron en vigencia ayer y perjudicarán a la Argentina ya que el gigante asiático es su principal mercado.

Según la disposición oficial, la cuota será de 511.000 toneladas y se mantendrá el 12,5% de arancel. Pero si la exportación supera ese volumen se deberá afrontar un arancel del 55%.

Exportación en números

En los primeros 11 meses del 2025, la Argentina exportó un total de 654.800 toneladas, y 453.860 fueron con destino al país asiático. El principal proveedor de China, Brasil, ha recibido un poco más de asignación, de 1 millón de toneladas al año. Las cuotas para EEUU se fijaron en 164.000 toneladas en 2026, aumentando a 168.000 toneladas en 2027 y 171.000 toneladas en 2028.

Según el comunicado, las importaciones de carne vacuna aumentaron de forma significativa en los últimos años y existe una relación causal entre ese incremento y las dificultades que atraviesa el sector doméstico chino, lo que justifica la adopción de medidas de protección temporal.

Las medidas regirán por tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, y se aplicarán mediante cuotas anuales por país, que se irán ampliando de forma gradual.

Una vez agotado el volumen asignado, las importaciones quedarán sujetas a un arancel adicional del 55%, que se sumará a los derechos ya vigentes.