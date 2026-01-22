Milei firmó en Davos el acta del Consejo de la Paz impulsado por Trump

El viaje de Javier Milei a Suiza dejó una postal política que trasciende la agenda económica. En Davos, el mandatario argentino participó este jueves de la ceremonia que puso en marcha el Consejo de la Paz, una iniciativa promovida por Donald Trump con el objetivo declarado de impulsar instancias de diálogo y cooperación internacional en escenarios de conflicto, con foco inicial en la Franja de Gaza.

La actividad se desarrolló durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde Milei desplegó una agenda que combinó definiciones geopolíticas con contactos de alto perfil. En ese contexto, el jefe de Estado dejó su firma en el acta fundacional del Consejo, formalizando la adhesión de la Argentina a un espacio que, según sus impulsores, busca bregar por la paz mediante consensos multilaterales.

La rúbrica del documento se dio en una ceremonia reservada, con la participación de referentes políticos y económicos que asisten a Davos. La iniciativa es leída en ámbitos diplomáticos como un gesto alineado con la política exterior que Milei viene explicitando desde su asunción: vínculos estratégicos con Estados Unidos y respaldo a propuestas que promuevan soluciones negociadas en conflictos internacionales.

La delegación presidencial que acompañó al mandatario estuvo integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La presencia del equipo económico reforzó el perfil financiero del viaje, en un foro donde la Argentina busca atraer inversiones y sostener su programa de reformas.

Tras la firma del acta, Milei continuó con una ronda de entrevistas con medios internacionales especializados. La primera fue con Bloomberg, y luego mantuvo un diálogo con The Economist, entrevistado por su editora en jefe, Zanny Minton Beddoes. En ambos encuentros, el Presidente expuso su visión sobre la economía argentina, el rumbo de las reformas estructurales y el posicionamiento del país en el escenario global.

El paso por Davos marcó así un cierre político para la gira europea del mandatario, que combinó economía, diplomacia y definiciones estratégicas. Según la agenda oficial, Milei emprendió el regreso a la Argentina a las 18 (14 hora local), tras completar una de las participaciones internacionales más observadas desde el inicio de su gestión.