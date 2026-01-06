PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
7 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Foro de Davos
Violencia en Salta
Banco Central
Brasil
entrevista
La construcción en Salta
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Actividad automotriz
Las lajitas
Foro de Davos
Violencia en Salta
Banco Central
Brasil
entrevista
La construcción en Salta
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Actividad automotriz
Las lajitas

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1520.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Rubio agradeció a Argentina el apoyo contra Maduro

Rubio y Quirno hablaron de "Determinación Absoluta".
Miércoles, 07 de enero de 2026 00:36
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Marco Rubio, conversó por teléfono con el canciller argentino Pablo Quirno sobre la operación que Estados Unidos llevó montó en Venezuela el pasado 3 de enero para secuestrar al depuesto presidente de ese país, Nicolás Maduro.

El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, expresó en un comunicado de prensa que Rubio le agradeció a Quirno por "la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región".

En el marco de un operativo masivo de fuerzas especiales, denominado "Operación Determinación Absoluta", que incluyó bombardeos en puntos estratégicos, un comando de la DEA (Administración para el Control de Drogas) norteamericana logró infiltrarse por la madrugada del pasado sábado en la residencia militar de Maduro en el sur de Caracas y tras abatir a decenas de guardias de seguridad logró capturar vivo al líder bolivariano y a su esposa.

El presidente venezolano fue trasladado en un buque de guerra a la ciudad de Nueva York, donde afrontará un proceso judicial en un tribunal federal de ese país.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD