Delcy Rodríguez afirma que ningún “agente externo” gobierna Venezuela

La presidenta interna de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el martes que ningún "agente externo" gobierna su país después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos.

"El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela", indicó Rodríguez en un mensaje televisado. Su interinato comenzó bajo la presión de Donald Trump, que dijo que controlaba el país tras el bombardeo a la capital y otros tres estados.

Además, advirtió a quienes la "amenacen", sin mencionar a alguien en concreto, que su destino "no lo decide sino Dios".

Los dichos de Rodríguez llegan luego de que Trump advirtiera el lunes que si la flamante presidenta de Venezuela no hace lo correcto "va a pagar un precio más alto que Maduro”.

Sin embargo, la dirigente venezolana desoyó las amenazas y aseguró, rodeada de parte de su gabinete: "Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta. Así que venezolanos sigamos trabajando para que este 2026 podamos decir al cierre, hemos cumplido como país en unión nacional”, remarcó.

Por otro lado, la nueva mandataria se refirió a "los mártires, a quienes ofrendaron su vida en la defensa de Venezuela frente a este criminal ataque" y apuntó que la incursión de Estados Unidos tuvo un "desenlace ilegal, violatorio, quebrantador de la legalidad internacional, como es el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatienta y primera dama Cilia Flores".

"Ayer Maduro dijo que es un prisionero de guerra. Y se declararon como inocentes y personas decentes, cuya protección como jefe de Estado fue vulnerada", sostuvo sobre la declaración del líder chavista ante los tribunales de Nueva York, donde aseguró ser "inocente" y condenó la captura. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.

A su vez, Rodríguez habló de una "agresión inédita en la historia de Sudamérica" y subrayó que "el pueblo está activo, marchando en las calles", en referencia a una movilización de mujeres chavistas que este martes pidió por la libertad de Maduro.