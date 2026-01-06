Revelan la identidad de los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

El Gobierno cubano reveló este martes las identidades de los 32 militares que murieron tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela que culminaron con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Entre los fallecidos destacan dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y tres capitanes, todos del Ministerio del Interior (Minint), así como de nueve soldados en reserva, estos últimos del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

El elemento más joven es un teniente del Minint de 26 años mientras que el militar de mayor edad es un coronel de 67 años.

La lista de los fallecidos se hizo pública en la prensa estatal cubana. Este martes es el último de los dos días de duelo nacional decretados por el Ejecutivo tras confirmar el domingo sobre la muerte de los 32 militares en el país suramericano.

Según el Gobierno isleño, los cubanos fallecidos "cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos".

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Caracas era hasta ahora el principal aliado político de La Habana, así como su principal bastión económico, por los vitales envíos de crudo venezolano que llegaban de forma regular a la isla para alimentar su producción energética.

Además, según el New York Times, Cuba estaba a su vez revendiendo a China parte del petróleo que le suministraba Venezuela, por lo que La Habana estaría además perdiendo una fuente de divisas.

La isla, que importa el 80 % de lo que consume por el colapso de su producción agrícola e industrial, precisa divisas para importar hidrocarburos y alimentos, y sus otras fuentes de ingresos -el turismo, las remesas y las misiones médicas- se encuentran en horas bajas.

Combatientes del Ministerio del Interior

Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años)

Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años)

Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años)

Mayor Ismael Terrero Ge (47 años)

Capitán Yoel Pérez Tabares (48 años)

Capitán Addriel Adrián Socartas Tamayo (32 años)

Teniente coronel Orlando Osoria López (45 años)

Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años)

Mayor Hernán González Perera (43 años)

Capitán Bismar Mora Aponta (50 años)

Primer teniente Yorlenis Revé Cuza (36 años)

Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo (35 años)

Primer teniente Erdwin Rosabal Avalos (35 años)

Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años)

Primer teniente Yandrys González Vega (45 años)

Primer teniente Yordanys Marionis Núñez (43 años)

Primer teniente Yunior Estévez Samon (32 años)

Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años)

Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años)

Teniente Yoandys Rojas Pérez

Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años)

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Capitán Adrián Pérez Beades (34 años)

Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años)

Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años)

Soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez (48 años)

Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años)

Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años)

Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años)

Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font (35 años)

Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals (57 años)

Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro (59 años)

Soldado (r) Sandy Amita López (37 años)