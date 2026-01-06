PUBLICIDAD

Foro de Davos
Violencia en Salta
Banco Central
Brasil
entrevista
La construcción en Salta
Conflicto entre EEUU y Venezuela
Actividad automotriz
Las lajitas
Internacionales

Argentina respaldó en la OEA a Trump

Aval a la intervención militar y la captura de Maduro.
Miércoles, 07 de enero de 2026 00:36
El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, ratificó ayer la postura del Gobierno de Javier Milei de apoyo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa.

"La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino", manifestó en una sesión extraordinaria en Washington.

Durante la sesión extraordinaria, Cherniak dijo que espera que los acontecimientos recientes "representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región" y que "abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos".

