Petro encabezará marchas "por la soberanía"

Colombia se alista para las movilizaciones de hoy en Bogotá y otras ciudades, en medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se han avivado en los últimos días por la operación militar de EEUU en Venezuela en la que fue detenido Nicolás Maduro.

Las manifestaciones, previstas para las 16 hora local, concentran la atención en lo que pueda decir el mandatario colombiano, que participará en la jornada desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y quien alienta a sus seguidores a sumarse bajo el lema "por la soberanía y la democracia".

"La soberanía se defiende con la vida y aquí estamos siendo amenazados y a Colombia no se le amenaza. No nos dejamos comprar, no estamos en venta", se le escucha a Petro en un video publicado en su perfil de la red social X. También advierte que "el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo".

Esa frase hace referencia al felino que ha sido adoptado por el mandatario como la imagen de la primera movilización de 2026 en Colombia.

Implicaciones regionales

Entre tanto, la canciller Rosa Villavicencio afirmó este martes en rueda de prensa que el Gobierno considera que la coyuntura actual, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, tiene implicaciones regionales.

"Como Gobierno tenemos la conciencia de que en esta situación nos estamos jugando la paz en el mundo", señaló. Asimismo, Villavicencio subrayó que América Latina "ha sido una tierra de paz" y llamó a mantener, como nación y como región, la apuesta por la paz en el hemisferio.

En ese contexto, la canciller atribuyó a las organizaciones sociales y sectores de la población la convocatoria a la jornada.

La movilización de este miércoles en Colombia se produce cuatro días después de que fuerzas de Estados Unidos atacaran Caracas y capturaran a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.