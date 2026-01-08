Maduro y un envío a Suiza de 113 Tn. de oro

Venezuela envió a Suiza 113 toneladas de oro por un valor cercano a 4.140 millones de francos suizos (unos 5.200 millones de dólares) entre 2013 y 2016, durante los primeros años del mandato de Nicolás Maduro, quien fue detenido por Estados Unidos por estar involucrado en actividades de narcotráfico. La información surge de datos aduaneros analizados por la agencia Reuters y confirma que el régimen chavista utilizó parte de sus reservas de oro como vía de financiamiento antes del endurecimiento de las sanciones internacionales.

El metal precioso procedía del Banco Central de Venezuela y fue trasladado a Suiza para su procesamiento y certificación. En ese período, el gobierno venezolano comenzó a desprenderse de activos estratégicos para obtener liquidez, en un contexto marcado por el deterioro económico y la caída de los ingresos fiscales.

Los registros oficiales muestran que no se realizaron exportaciones de oro venezolano a Suiza entre 2017 y 2025, una franja temporal que coincide con la imposición de sanciones de la Unión Europea contra altos funcionarios del chavismo por violaciones a los derechos humanos y por el debilitamiento del orden democrático. Suiza adoptó formalmente esas sanciones a comienzos de 2018, aunque las medidas no contemplaban un embargo general sobre las importaciones de oro procedente de Venezuela.

La trama

El contexto de estas operaciones fue el colapso de la economía venezolana tras la caída del precio del petróleo en 2014, principal fuente de ingresos del país. Con inflación creciente y acceso restringido a los mercados financieros internacionales, el gobierno de Maduro recurrió al oro como fuente de divisas, reduciendo de manera significativa el respaldo metálico del banco central. Años después, el tema del oro volvió a cobrar relevancia en un escenario político radicalmente distinto. -

En ese marco, Suiza ordenó la congelación de activos vinculados a Maduro y a 36 personas de su entorno dentro de su sistema financiero.

Pdvsa ya negocia con Estados Unidos

La compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvesa) anunció ayer que está en negociaciones con Estados Unidos "para la venta de volúmenes de petróleo", confirmando la declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien más temprano anunció que su país estaba "a punto de cerrar un acuerdo" para adquirir petróleo venezolano y venderlo".

"Pdvesa informa que actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", dijo la compañía estatal en redes sociales, citado por la cadena CNN.

"Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes", agregó.

Chevron, empresa estadounidense con sede en Houston, es la única gran petrolera occidental que ha mantenido una presencia significativa en Venezuela a lo largo de décadas de inestabilidad.

Esta compañía produce actualmente alrededor de 150.000 barriles diarios en Venezuela, según la consultora Rystad Energy, operando bajo una licencia de sanciones que el Gobierno de Donald Trump extendió recientemente.

Rubio afirmó que, con el acuerdo, Estados Unidos adquirirá decenas de millones de barriles de petróleo venezolano y los venderá "en el mercado".

El estadounidense describió el acuerdo como resultado de la "cuarentena" petrolera de Estados Unidos.

"Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Vamos a venderlo en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que obtenía Venezuela. Ese dinero se gestionará de tal manera que controlaremos cómo se distribuye", aseguró Rubio.