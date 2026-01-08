Matan a una mujer en operativo de ICE

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) disparó y mató a una mujer de 37 años durante un operativo realizado ayer en la ciudad de Minneapolis. El episodio ocurrió cuando los agentes intentaban detener el vehículo en el que se desplazaba la víctima, quien, según la versión oficial, habría puesto en riesgo la seguridad del personal federal.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristie Noem, aseguró que la mujer "acosó" a los agentes mediante sus maniobras al volante antes del tiroteo. En una conferencia de prensa, sostuvo que el uso de la fuerza letal estuvo justificado y que las normas internas de ICE habilitan a disparar cuando los agentes perciben una amenaza directa.

Noem informó además que el agente que efectuó el disparo fue trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica y luego fue dado de alta. También reveló que el mismo agente había estado involucrado en un incidente previo, en junio de 2025, cuando fue atropellado por un automóvil durante otro procedimiento.

Las declaraciones de la secretaria se produjeron en un contexto de alta sensibilidad social en Minneapolis, ya que el tiroteo ocurrió a menos de una milla del lugar donde George Floyd murió en 2020 a manos de un policía.

Al referirse a ese antecedente, Noem advirtió que "esta ciudad ya ha ardido antes" y responsabilizó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a las autoridades locales por no actuar con rapidez suficiente para evitar nuevos episodios de violencia.

La postura del Gobierno fue respaldada públicamente por el presidente Donald Trump, quien afirmó que la mujer se resistió al operativo y vinculó el episodio con la "izquierda radical", en un mensaje difundido horas después del hecho.

Groenlandia, en la mira

La Casa Blanca insistió en que la diplomacia es la primera opción del presidente estadounidense, Donald Trump, para tomar el control del territorio autónomo danés de Groenlandia, aunque sin descartar otros escenarios como una acción militar.

"Para el presidente Trump, todas las opciones siempre están sobre la mesa mientras evalúa qué es lo que más conviene a los intereses de Estados Unidos, pero quiero recalcar que la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.