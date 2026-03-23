Libano: ataque israelí a puentes "anticipa una invasión terrestre"

La tensión en la frontera entre Líbano e Israel volvió a escalar ayer tras una serie de bombardeos que dejaron incomunicada a la ciudad de Tiro, uno de los principales centros urbanos del sur libanés. El presidente del país, Joseph Aoun, advirtió que los ataques podrían ser el "preludio de una invasión terrestre", en un contexto de creciente presión militar en la región.

Las fuerzas israelíes destruyeron un tramo clave de la autopista principal del sur del Líbano y el puente Qasmiyeh sobre el río Litani, una infraestructura estratégica que conecta Tiro con el resto del país. La interrupción de esta vía afecta directamente la circulación hacia Sidón y Beirut, y genera un fuerte impacto logístico y humanitario, en una zona donde el transporte es vital para el abastecimiento y la movilidad de la población.

Desde Israel, el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó que la ofensiva apunta a debilitar la capacidad operativa del grupo chií Hezbollah. En ese marco, ordenó la destrucción inmediata de todos los puentes sobre el río Litani, bajo el argumento de que son utilizados para el traslado de armas y combatientes hacia el sur. La decisión incluye también ataques sobre viviendas cercanas a la frontera, lo que incrementa la preocupación por posibles víctimas civiles.

El río Litani, el más extenso del país con unos 140 kilómetros, es clave para la agricultura, el suministro de agua y la generación de energía hidroeléctrica. La destrucción de su infraestructura no solo compromete la conectividad, sino también el funcionamiento de servicios esenciales.

En paralelo, el Ejército libanés confirmó la evacuación de posiciones en la zona de Qasmiya, cercana a la autopista costera, tras recibir amenazas directas por parte de Israel. La retirada se produjo pocas horas antes de los bombardeos.

Ante este escenario, el primer ministro libanés Nauaf Salam encabezó una cumbre de seguridad para abordar el avance de las operaciones israelíes, el desplazamiento forzado de civiles y el deterioro de las condiciones de seguridad en distintas regiones del país.

El gobierno libanés calificó los ataques como una "flagrante violación de la soberanía nacional" y advirtió sobre el riesgo de una expansión del conflicto.