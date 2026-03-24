Trump pospone los ataques pero Irán niega conversaciones

Por primera vez en 24 días de guerra, al menos una de las partes ha mostrado voluntad de desescalar el conflicto: el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó posponer durante 5 días los ataques a centrales e infraestructuras eléctricas y aseguró que ya está negociando un acuerdo con Irán.

Inmediatamente después de este anuncio, Wall Street abrió y cerró en verde (el Dow Jones de Industriales subió 1,38%, el S&P 1,15% y el Nasdaq 1,38%), las bolsas europeas también subido y el precio del petróleo brent bajó hasta 99,94 dólares, US$12,25 menos que el viernes, mientras el WTI cayó a US$88,13.

Sin embargo, Irán niega que esas conversaciones se estén produciendo, mientras sigue lanzando ataques y recibiendo bombardeos israelíes.

El presidente estadounidense señaló en su red Truth Social que ha mantenido con Irán "en los últimos dos días conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de sus hostilidades en Oriente Medio.

"En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", continuó en un mensaje.

Poco después, desde el aeropuerto de Palm Beach (Florida), dio más detalles.

Además, dijo que está negociando con un político "respetado" del país, cuya identidad no quiso revelar, y que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí.

Según Trump, Israel estará "muy contento" con el acuerdo: "Hablamos con Israel hace un rato. Creo que estarán muy contentos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede".

Y si las negociaciones tienen éxito, el estrecho de Ormuz reabrirá "pronto" y será "controlado conjuntamente": "Tal vez yo. Yo y el próximo ayatolá, quienquiera que sea".

A pesar de que Trump asegura que "Irán realmente quiere llegar a un acuerdo" y que esto "podría suceder en los próximos cinco días", desde Teherán niegan que estén negociando.

El Ministerio de Exteriores iraní admitió que ha habido contactos a través de intermediarios, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso: "En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país".

Siguió el intercambio de bombardeos en la región

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó hoy a la madrugada nuevos ataques contra varios puntos de Israel y contra bases de Estados Unidos en el golfo Pérsico, mientras Israel volvió a bombardear el Líbano.

Según un comunicado difundido en la agencia iraní Tasnim, vinculada con el cuerpo militar de élite, se trata de la ola 78 de bombardeos desde Irán contra objetivos en Israel y en la región desde que empezó el conflicto el pasado 28 de febrero.

Israel lanzó ayer nuevos bombardeos sobre Teherán. EFE

La Guardia Revolucionaria señaló como objetivos Eilat, el norte de Tel Aviv y Dimona, que tiene una planta nuclear y que ya ha sido atacada el fin de semana.

El comunicado dice que han empleado misiles Qadr de múltiples ojivas y "drones destructivos".

Por su parte, el grupo chií libanés Hezbollah, aliado de Irán, informó que atacó un vehículo militar Hummer israelí en Mays al Yabal, en el sur del Líbano.

También atacó con proyectiles de artillería y cohetes concentraciones de soldados del Ejército israelí en las poblaciones de Marun al Ras, Bayad Balida y Taybe, todas próximas a la frontera con Israel.

Horas antes, el Ejército israelí confirmó que había comenzado a atacar "infraestructura de Hezbollah" en Beirut, la capital del Líbano.

Al respecto, la agencia oficial libanesa NNA confirmó que aviones de guerra israelíes lanzaron un quinto ataque contra los suburbios del sur de Beirut, así como contra otros puntos del país.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron haber detectado "misiles disparados desde Irán" y estar "trabajando para interceptarlos" alrededor de las 00.15 hora local (19.15 hora argentina).

Los servicios de emergencias israelíes no reportaron ningún herido hasta anoche.

Kuwait, Baréin y Arabia Saudí anunciaron haber interceptado drones que se dirigían hacia su territorio.