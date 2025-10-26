Acciones para evitar una mayor caída de proveedores

El parate que atraviesan los proveedores mineros salteños —con una caída de actividad estimada entre el 30 y el 50 por ciento— llevó a la Secretaría de Minería de Salta a intensificar el trabajo conjunto con mineras y la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). El objetivo: sostener la participación de las firmas locales en la cadena de valor y generar condiciones que permitan una recuperación en el corto plazo.

En ese marco, la secretaria de Minería, Romina Sassarini, mantuvo una reunión esta semana con Pablo Robbio y Federico Russo, gerente Ejecutivo y presidente de Capemisa, respectivamente, para repasar la situación de los proyectos en marcha.

Analizarón el estado de avance de los principales desarrollos mineros en la provincia y el impacto que la desaceleración del litio. También se abordaron los convenios de cooperación público-privada y la proyección de Rio Tinto.

Desde la Cámara de Proveedores señalaron la necesidad de mantener un canal de diálogo permanente con el Estado y con las operadoras para anticipar los cambios de ritmo en las obras y proteger el entramado productivo local, compuesto en su mayoría por pymes que dependen directamente de la inversión minera.

En paralelo, el coordinador general de la Secretaría, Juan José Martínez, encabezó otra reunión con los representantes de Capemiosa y de la empresa Ganfeng Lithium, enfocada en la próxima etapa del proyecto Pozuelos–Pastos Grandes (PPG), a cargo de la compañía de capitales chinos. Allí se discutieron mecanismos para fortalecer la contratación de proveedores salteños.