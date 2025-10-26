Programa internacional de capacitación minera

Un programa de formación en minería sustentable comenzará a desarrollarse en Salta, a partir de un trabajo conjunto entre el Instituto para el Desarrollo de la Minería Sustentable (IDeMiS) de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y el Sustainable Minerals Institute – International Centre of Excellence Chile (SMI–ICE Chile). La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Minería y Energía de la provincia y busca fortalecer la capacitación técnica en temas de sostenibilidad, seguridad y medio ambiente.

El proyecto se presentó en una reunión en la que participaron representantes del sector público, académico y empresario. Estuvieron presentes autoridades del IDeMiS y del SMI–ICE Chile, encabezadas por su director ejecutivo, Doug Aitken, además de representantes de la Cámara de Minería de Salta, CAPEMISA y CAPROSEMITP. Durante el encuentro, las cámaras manifestaron su interés en sumarse a la propuesta, que apunta a mejorar la formación de profesionales y trabajadores del sector minero en la provincia.

El programa contempla dos etapas iniciales: una de formación de formadores (train the trainers) y otra de cursos piloto, que abordarán temáticas de Seguridad Minera, Trabajo en Altura y Espacios Confinados, y Medio Ambiente y Sostenibilidad. Las actividades se desarrollarán en la sede central de UCASAL y en el centro de entrenamiento de Minera Rio Tinto, combinando clases teóricas, prácticas y ejercicios de campo.

Tras la primera experiencia, los cursos serán evaluados y ajustados en función de los resultados, para luego lanzar nuevas ediciones.