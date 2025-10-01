Orán: Ensayan nuevas estrategias para combatir incendios

El Director de Operaciones de Defensa Civil y el Intendente de Orán definieron las estrategias a implementar para lograr controlar los incendios focalizados en la zona. Se sumarán dos aeronaves que pertenecen al Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

La Secretaría de Seguridad, mediante la Subsecretaría de Defensa Civil, participó de una reunión con el intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Baltazar Lara Gross, con la finalidad de evaluar las acciones de sofocamiento de los incendios de pastizales que afectan al municipio norteño.

El director de Operaciones de Defensa Civil, Matías Garrone, informó que se articuló, junto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el arribo de dos aeronaves, cuya misión será la de realizar reconocimientos sobre los lugares afectados por los incendios para medir su magnitud, brindar información y coordinar las acciones posteriores.

La segunda aeronave equipada con hidrante realizará vuelos para operar en terrenos y realizar descargas sobre los focos ígneos ubicados en zonas complejas.

Se consensuó el apoyo desde el municipio mediante el trabajo con topadoras para la apertura de caminos alternativos que permitan llegar a sectores inaccesibles por la topografía de la zona.

Desde Defensa Civil se instalaron dos reservorios de agua en el Aero Club con capacidad de 23.000 litros de agua para reabastecer el avión hidrante del SNMF, incrementando los recursos logísticos con la llegada de equipos de bombeo, autobombas forestales y camionetas para el traslado de brigadistas.

Por otra parte, se le informó al jefe comunal sobre la existencia de varios los focos de incendios en un amplio sector y que por el momento no existen riesgos para viviendas. Además, se coordinó el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas que favorecen la propagación de los incendios.

Participaron del encuentro el gerente de Relaciones Laborales de Seabord, Jorge Smichousky, el jefe del área de gestión de seguridad de Seabord, Jorge Bergamasco, el vice director de la Federación de Bomberos, Manuel Gutierrez, y por el municipio el Secretario de Convivencia y Control Ciudadano, José Ibarra junto al director de Defensa Civil de Orán, Diego Resina.