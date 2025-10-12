Buscan revalorizar el campamento que instaló Güemes

El intendente de Metán, José María Issa, mantuvo un nuevo encuentro con el historiador Hugo Solorza, con quien visitó el predio donde funcionaba la antigua escuela en el paraje Concha, lugar donde se instaló el campamento principal del general Martín Miguel de Güemes.

Allí, el jefe comunal anunció el inicio de una serie de acciones destinadas a revalorizar este sitio histórico, fundamental en la gesta emancipadora del héroe gaucho.

"Vamos a avanzar con el acondicionamiento del sector. Queremos que este sea un lugar de encuentro y hacer una efeméride local. Nos vamos a reunir con los fortines gauchos, la idea es primero colocar un mástil y un monumento", dijo Issa.

Solorza, autor del libro sobre este espacio cultural, destacó el rol estratégico que tuvo el sur salteño en la lucha por la independencia, y la importancia de rescatar este legado para fortalecer la identidad local y transmitirlo a las nuevas generaciones.

"Cabe recordar que, en 2023, el intendente Issa se reunió con el secretario de Tierra y Bienes del Estado, Esteban Carral, para gestionar la transferencia del inmueble al municipio. El propósito fue recuperar el predio donde Güemes permaneció cerca de cinco meses, organizando el ejército gaucho con el que logró expulsar a las tropas realistas en agosto de 1814", destacaron desde la comuna.

"Con esta iniciativa, el municipio reafirma su compromiso con la historia, la cultura y el orgullo metanense, avanzando en la puesta en valor de uno de los lugares más emblemáticos de la independencia argentina", indicaron.

Espacio cultural

El escritor, Hugo Solorza, presentó un libro que destaca los cinco meses y medio que el héroe gaucho estuvo en el paraje Concha, ubicado al norte de Metán, en 1814.

En el lugar se proyecta la construcción de un espacio cultural que recree el campamento principal que Martín Miguel de Güemes instaló en un lugar estratégico para defender la frontera norte durante la lucha por la Independencia.

Esa iniciativa está en el libro denominado: Espacio cultural, "Campamento Principal de Don Martín Miguel de Güemes", Aportes para una mirada integral, del metanense, Hugo Solorza.

"Para la concreción de este proyecto se valoriza la disposición y administración que el municipio de Metán ya tiene por decisión del Gobierno de la Provincia de Salta, desde julio de 2023, de la ex escuela de Concha Nº 627, que abarca un predio de más de media hectárea", señala el historiador, al referirse al inmueble ubicado a un costado de la ex ruta nacional 16, al norte de Metán.

"Este libro es un trabajo que de alguna manera complementa una publicación anterior sobre el Campamento de Don Martín Miguel de Güemes en la Frontera Salteña, que en esta oportunidad se presenta con una perspectiva diferente. No sólo toma la importancia de los hechos históricos ocurridos en este lugar durante la lucha por nuestra libertad y posterior a ella; sino que también se proyecta a través de obras, espacios comunes en la ciudad de San José Metán, que de concretarse tendrían un fuerte impacto social presente y futuro en dicha ciudad", dijo Solorza a El Tribuno.