¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
15 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Clima en Salta
Causa Jimena Salas
Selección Sub 20
Selección Argentina Sub 20
Mundial Sub 20
mundial sub 20 chile 2025
Mundial Sub 20
Zarzuela
Selección Argentina Sub 20
Clima en Salta
Causa Jimena Salas
Selección Sub 20
Selección Argentina Sub 20
Mundial Sub 20
mundial sub 20 chile 2025
Mundial Sub 20
Zarzuela
Selección Argentina Sub 20

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Trabajos ed emergencia en la ruta nacional 16 entre Talavera y Tolloche

Vialidad Nacional realiza tareas de reparación tras el colapso de una alcantarilla. El tránsito se encuentra reducido a un solo carril.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 21:21
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Delegación Salta de Vialidad Nacional informó que se ejecutan trabajos de emergencia sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 529, entre Talavera y Tolloche, debido al colapso de una alcantarilla que atraviesa la calzada.

Equipos de la División Conservación del Campamento Quebrachal trabajan en el lugar con intervención sobre media calzada, realizando la reposición de la estructura afectada y la limpieza general de la zona.

El sector se encuentra debidamente señalizado, con banderilleros que regulan el tránsito. Durante la noche, se reforzará la seguridad con personal vial adicional para garantizar la circulación.

Desde Vialidad solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución, ya que el paso se realiza de a un sentido por vez hasta concluir las obras y habilitar ambos carriles con normalidad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD