Avanza la repavimentación de la ruta nacional 16, entre El Galpón y El Tunal

Una necesaria repavimentación y acondicionamiento de la muy transitada ruta nacional 16, avanza en un tramo de unos 35 kilómetros entre las localidades de El Galpón y El Tunal.

Vialidad Nacional Salta informó que están en marcha los trabajos que forman parte de 80 kilómetros de intervención previstos en un plan de obras.

Se trata de una ruta de dos carriles que estaba muy deteriorada y en la que había profundos baches y desniveles. Es un corredor biocéanico muy transitado por camiones de carga internacionales, colectivos, productores, vecinos, turistas y pescadores que concurren a pescar al río Juramento y al dique El Tunal.

“Este corredor constituye un eje estratégico que conecta a la provincia de Salta —en el empalme con la RN 9/34— con Santiago del Estero, Chaco y Corrientes. Las tareas contemplan el fresado y reciclado con incorporación de cemento, lo que permitirá la posterior ejecución de carpeta asfáltica en caliente”, informó oficialmente Vialidad Nacional de Salta. Un equipo de El Tribuno estuvo recorriendo la zona para observar el avance de los trabajos.

En el sector comprendido entre El Galpón y El Tunal se desarrollará además un trabajo de micro aglomerado, que restituirá la calzada y mejorará las condiciones de circulación. También se incluyen la restitución de banquinas con material RAP producto del fresado, el desmalezamiento, el desbosque y la instalación de señalamiento vertical, reforzando así la seguridad vial.

"Una vez finalizadas, estas obras permitirán mejorar la seguridad vial, agilizar los viajes y reducir los costos de logística de transporte, además de dinamizar el intercambio comercial de las provincias de Chaco, Salta, Corrientes y el norte de Santiago del Estero. Cabe destacar que la ruta nacional 16 forma parte del corredor bioceánico, constituyendo un eje fundamental para el desarrollo comercial y productivo del Mercosur, ya que es utilizada para el traslado de productos de Brasil, Chile y Paraguay”, destacó el organismo nacional.

“Continuamos con las tareas de recuperación en la ruta nacional 16. Hemos comenzado a incluir material asfáltico en las cercanías de El Tunal y continuamos con tareas de fresado en una zona más próxima a la localidad de El Galpón. Solicitamos a los automovilistas y a los camiones que diariamente circulan por esta importante ruta que respeten las indicaciones de los banderilleros y de todo el personal apostado en la zona para garantizar la seguridad”, dijo el ingeniero, Federico Casas, director de Vialidad Nacional en Salta.

“Vialidad Nacional reafirma su compromiso de continuar trabajando en la conservación y mejora de las rutas nacionales, garantizando una infraestructura más segura y eficiente para todos los argentinos. Se recomienda a los usuarios respetar las señales preventivas de obra, reducir la

velocidad en los sectores intervenidos, mantener la distancia entre vehículos y extremar las medidas de precaución al circular”, remarcaron los responsables de las obras.