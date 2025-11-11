Sáenz inauguró el nuevo piso profesional de un complejo

El gobernador Gustavo Sáenz junto al intendente José María Issa y la ministra de Turismo y Deportes Manuela Arancibia, inauguró el piso profesional de parquet flotante en la cancha del Complejo Deportivo Municipal "Pablo y Vicente Burgos", una obra de infraestructura deportiva de primer nivel en San José de Metán.

"El deporte une, genera valores, es contención y por eso lo entendemos como una prioridad del Estado", afirmó el Gobernador y agregó: "Tenemos que dar las herramientas y los lugares para que se lo pueda practicar. Asi lo estamos haciendo en toda la provincia porque nos comprometimos y estamos cumpliendo".

En este sentido, agradeció a los metanenses por haber confiado en su palabra, "esa que muchos dan y que nunca cumplen. Pasaron las elecciones y nosotros nos habíamos comprometido a que ustedes tengan esta cancha para los deportistas de todas las edades", señaló.

"Uno no es lo que dice, sino lo que hace y hemos hecho mucho por Metán y quedan muchas cosas pero acá hay un Gobernador y un equipo que trabaja para que Salta sea federal que es lo que reclamo con vehemencia a nivel nacional", afirmó al referirse a las más de 2.500 obras distribuidas en la provincia.

Destacó la importancia de brindar a la juventud espacios de desarrollo y contención y resaltó que hoy el complejo de Metán "es uno de los cinco en la provincia con piso de parquet".

Este nuevo piso permitirá el desarrollo de múltiples disciplinas como básquet, vóley, handball y futsal, entre otras, potenciando el talento local y haciendo realidad un sueño de generaciones de deportistas de Metán.

La obra estuvo a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio con fondos del Gobierno provincial. Se realizó en el marco del Plan Meta, que contempla la entrega de ayuda financiera y apoyo para instituciones deportivas de los distintos municipios de la provincia.

El piso, con características técnicas de nivel profesional, permitirá albergar competiciones oficiales bajo estándares nacionales.