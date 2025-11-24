PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
24 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Cerrillos: continúa el rezo de la novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa en el Bº Antártida Argentina

La festividad central será el jueves 27, con misa y procesión por las calles de la zona.

Daniel Diaz
Lunes, 24 de noviembre de 2025 10:25

En el barrio Antártida Argentina de Cerrillos continúa desarrollándose la novena en honor a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, una de las advocaciones marianas más veneradas por la comunidad.

Los encuentros se realizan todos los días a las 18.30 en la gruta de la Virgen, ubicada en el corazón del barrio, donde los vecinos se congregan para rezar y pedir por sus familias, salud y distintas intenciones personales.

La novena comenzó el pasado 18 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 26.

La festividad central se llevará a cabo el jueves 27, fecha en la que la Iglesia Católica celebra el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Según informaron desde la organización, a las 17 se oficiará una misa en la gruta del barrio, y posteriormente se realizará una procesión con la sagrada imagen por las calles del barrio.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD