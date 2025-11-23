Murió un jinete en una cuadrera fatal

Una tragedia sacudió ayer domingo a la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero cuando un jinete perdió la vida luego de sufrir un grave accidente en un hípico local. El lamentable hecho ocurrió en plena carrera cuadrera, cuando el competidor cayó al suelo y fue aprisionado accidentalmente por su propio caballo que lo aplastó prácticamente. La rodada se produjo cuando el jinete perdió el control del animal y éste rodó de manera violenta, llevándose consigo al jockey y pasandole por encima con todo su peso.

Según informaron testigos del evento, el jinete perdió el control del animal en uno de los tramos de la competencia y cayó de manera abrupta, quedando en una posición vulnerable. El caballo, que no logró frenar su marcha, terminó impactándolo, provocándole lesiones de extrema gravedad.

De inmediato, personal del lugar y asistentes al evento activaron el protocolo de emergencia. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital zonal de Añatuya, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Debido a la complejidad de su cuadro, muchas fracturas y TEC grave, los profesionales dispusieron su derivación al hospital regional de Santiago.

Sin embargo, pese a los esfuerzos por estabilizarlo durante el traslado, el jinete falleció en la ambulancia antes de llegar a destino. Ingresó al hospital ya sin signos vitales, informaron.

El fiscal de turno, Ezequiel Bustamante, ordenó que se practique la autopsia correspondiente para establecer con precisión la causa del deceso. También citará a testigos del encuentro ecuestre y a los organizadores, afirmaron fuentes.