EN VIVO. Asumen los diputados y senadores provinciales electos en mayo

En la Legislatura de la Provincia se lleva a cabo la ceremonia de incorporación y sesión preparatoria en la que asumirán los diputados y senadores provinciales que resultaron electos en los comicios del pasado mes de mayo. De acuerdo a lo establecido por la Constitución provincial, los nuevos legisladores prestarán juramento y comenzarán su mandato hasta el año 2029.

La jornada de activdiades comenzó a las 8.30 con la sesión de la Cámara de Senadores, que será encabezada por el vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco. En ese marco, asumirán sus bancas los doce senadores electos. Ellos son: Iván Burgos por el departamento Cachi, Sergio Rodrigo Saldaño por Cafayate, Roque Ramón Cornejo Avellaneda por Capital, Esteban D'Andrea Cornejo por Chicoana, Enrique Antonio Cornejo Saravia por General Güemes, Diego Evaristo Cari por Guachipas, Dani Raúl Nolasco por La Poma, Carlos Nicolás Guitián por Los Andes, Edgardo Gonzalo Guaymás por Molinos, Leonor Nieves Minetti por Rosario de Lerma, José Rolando Guaimás por San Carlos y Daniel Roberto Moreno Ovalle por La Caldera.

En el ámbito de la Cámara de Diputados se da prácticamente por hecho que Esteban "Tuty" Amat continuará al frente del cuerpo como presidente.

Luego, a las 11, será el turno de la Cámara de Diputados, donde se realizará la sesión de incorporación de los treinta legisladores que cumplirán mandato hasta 2029 y, posteriormente, se procederá a la elección de las autoridades del cuerpo, junto con las Secretarías y Prosecretarías para el período legislativo 2025–2027.

En cuanto a la renovación de autoridades, en el ámbito de la Cámara de Diputados se da prácticamente por hecho que Esteban "Tuty" Amat continuará al frente del cuerpo como presidente, en función de los acuerdos políticos vigentes dentro del oficialismo. En tanto, en la Cámara de Senadores también se espera que Mashur Lapad sea ratificado como vicepresidente primero de la Cámara Alta, cargo que viene desempeñando en los últimos períodos.

En la Cámara de Senadores también se espera que Mashur Lapad sea ratificado como vicepresidente primero de la Cámara alta.

En el plano político, está previsto que en la nueva conformación de ambas cámaras el oficialismo saencista continúe contando con una mayoría abrumadora tanto en Diputados como en el Senado, lo que le permitirá sostener el control de la agenda legislativa. En paralelo, por primera vez La Libertad Avanza tendrá representación en ambas cámaras de la Legislatura salteña, lo que marcará un nuevo escenario parlamentario a partir del inicio del período 2025–2029.

Renovación por mitades

Los diputados que asumirán sus respectivams bancas en la cámara baja de la provincia suman 30, número que equivale a la renovación por mitades que rige para Diputados y tambien para el Senado.

Por el departamento Anta asumirán Juan Cuellar, Francisco Orellana y Enzo Alabi. En representación de Cachi jurará Miguel Plaza, mientras que por Capital lo harán Guillermo Kripper, Marianela Ibarra, Frida Fonseca, Gastón Galíndez, José Cansino, María Elena Davids, Eduardo Virgili, Fernanda Domínguez, Franco Lastra y María Victoria Cayo.

Por el departamento Cafayate asumirá Patricio Peñalba, mientras que por Chicoana lo hará Emanuel Ayón. En representación de Iruya jurará Oscar Chosco. Por el departamento Metán asumirán Sergio López, Rodrigo García y Gustavo Dantur.

Por primera vez La Libertad Avanza tendrá representación en ambas cámaras de la Legislatura salteña, en un nuevo escenario político.

En tanto, por Orán asumirán Marcelo Lara Gros, Fabián Valenzuela y Alejandro Esper. El departamento Rosario de la Frontera estará representado por Gustavo Orozco y Marianela Marinaro. Por Rivadavia jurarán Rogelio Segundo y Marcos Catardo. Finalmente, por el departamento San Martín asumirán Jorge Restom, Mónica Goicoechea y Nicolás Arce.

Desde la Legislatura se informó que, por cuestiones de seguridad y organización interna, el ingreso de legisladores e invitados se realizará por el acceso principal del sector de estacionamiento del Palacio Legislativo, mientras que la capacidad de la planta alta y del Recinto de Sesiones será limitada.

Además de la jura de los nuevos legisladores, durante la jornada también se definirá la conformación de las comisiones permanentes, bicamerales y especiales que funcionarán en el nuevo período legislativo.