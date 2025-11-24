PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
24 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Legisladores salteños
Pedido de captura
Instituto de Educación N.º 8226 “Gral. Martín Miguel de Güemes”
policia de salta
Venezuela
General Mosconi
Fiesta clandestina en Orán
legisladores provinciales
Orán
cerrillos
Legisladores salteños
Pedido de captura
Instituto de Educación N.º 8226 “Gral. Martín Miguel de Güemes”
policia de salta
Venezuela
General Mosconi
Fiesta clandestina en Orán
legisladores provinciales
Orán
cerrillos

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Robaron el jardín de infantes de la escuela Juan Vucetich

En la madrugada de ayer ingresaron entre tres y cuatro delincuentes jóvenes. Docentes analizan aulas y armarios para verificar si hay más faltantes.

Adrián Quiroga

Lunes, 24 de noviembre de 2025 01:03
La escuela es blanco de los delincuentes.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Policía de Metán busca a entre tres y cuatro jóvenes delincuentes que en la madrugada de ayer robaron útiles y juguetes, entre otros elementos, del nivel inicial de la escuela Juan Vucetich, ubicada en el barrio San Cayetano, al sur de la localidad.

Al parecer hay testigos que observaron a los malvivientes salir del lugar a alrededor de las 2 de la madrugada de ayer, lo que disparó las investigaciones y la tarea de rastreo ya que se trata de otro hecho delictivo que los malvivientes perpetraron contra el establecimiento educativo.

Por tal motivo hay una gran indignación en la comunidad educativa y los padres de los alumnos, que reclaman mas seguridad para las instalaciones. Al parecer los ladrones forzaron un ventiluz y una ventana e ingresaron a un sector en el que hay carros informáticos, pero no se llevaron los equipos.

La Policía estuvo trabajando en horas de la madrugada junto a la directora del nivel inicial, Carina Ruiz, quien en horas de la mañana de ayer regresó a la escuela con docentes para abrir las aulas y armarios y verificar si hay más faltantes en otros sectores de la escuela.

Según pudo saberse, se llevaron útiles y juguetes y abandonaron otros elementos en las inmediaciones, los que fueron secuestrados por los efectivos de la Policía que peritaron el lugar.

Destrozos el año pasado

En agosto del año pasado vándalos ingresaron al mismo nivel inicial de la escuela Vucetich de Metán y provocaron una gran cantidad de destrozos.

En esa oportunidad rompieron puertas y ventanas, tiraron libros y juguetes en las aulas y dejaron un gran desorden en el laboratorio. Pero llamativamente, no robaron nada.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD