Incendio de pastizales en el paraje El Bordo: bomberos lograron controlar el fuego

Un importante incendio de pastizales se registró este lunes en el paraje El Bordo, sobre la ruta nacional 16, a pocos kilómetros de la localidad de El Galpón.

El siniestro se originó en cercanías de la intersección entre la ex ruta 16 y la actual ruta nacional 16, generando preocupación en la zona por la magnitud del foco ígneo, que se propagó rápidamente debido a la vegetación del lugar.

Según se informó, el llamado de emergencia se produjo cerca de las 15, lo que permitió la rápida intervención de los bomberos del cuartel 17 de Octubre de El Galpón, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego avance hacia otros sectores.

Las tareas se extendieron durante horas, dada la intensidad del incendio. Gracias al trabajo de los efectivos, el foco pudo ser controlado y se logró evitar mayores daños.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas.