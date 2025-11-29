PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
34°
29 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Especial
Marcha del Orgullo LGBTIQ
Rosalía
Franco Colapinto
Clima en Salta
Qatar
Orán
Copa Libertadores
Ruta 51
Especial
Marcha del Orgullo LGBTIQ
Rosalía
Franco Colapinto
Clima en Salta
Qatar
Orán
Copa Libertadores
Ruta 51

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Reactivan el servicio de transporte público en Orán tras la intervención de Provincia

El servicio de transporte público urbano y local en San Ramón de la Nueva Orán vuelve a operar con normalidad tras varios días de negociaciones y el apoyo económico del Gobierno Provincial. La Municipalidad, en conjunto con las empresas prestatarias, definió un aumento tarifario del 15% en el valor del boleto.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 17:38
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Municipio de San Ramón de la Nueva Orán informó a la comunidad que, luego de varios días de conversaciones, se logró reactivar el servicio de transporte público urbano y local, que había sido afectado por dificultades económicas. Gracias al apoyo económico del Gobierno Provincial, el servicio volverá a funcionar con normalidad en las próximas horas.

El intendente Baltasar Lara Gros explicó que el sistema de transporte público se financia principalmente a través del pago de boletos por parte de los usuarios y los subsidios que reciben las empresas prestatarias. En este sentido, destacó que la Municipalidad no puede destinar recursos propios para subsidiar a empresas privadas, ya que estos deben ser destinados a servicios esenciales como la recolección de residuos, iluminación y mantenimiento de la ciudad.

La eliminación de subsidios nacionales empeoró la situación y motivó a las empresas a solicitar aumentos tarifarios. Si bien el Municipio reconoce las dificultades que enfrentan, considera que cualquier ajuste debe ser razonable y tener en cuenta la capacidad de pago de los vecinos. Por esta razón, se estableció un aumento del 15% en el precio del boleto, que será de 1500 pesos, y que se considera el único incremento autorizado por la Municipalidad.

Esta semana se llevará a cabo una reunión entre funcionarios provinciales, municipales y representantes de las empresas para discutir posibles soluciones y evaluar alternativas como abonos gratuitos y mejoras en la eficiencia del servicio. Se solicitó a las empresas que optimicen los recorridos y reorganizen los costos operativos para evitar nuevos incrementos.

El intendente Lara Gros reafirmó que la prioridad del Ejecutivo Municipal es garantizar la continuidad del transporte público en la ciudad y evitar cualquier retroceso en este servicio esencial para los oranenses. Además, agradeció la comprensión de los vecinos y aseguró que se seguirán buscando soluciones que mejoren el sistema y se adapten a las necesidades de la comunidad.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD