PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
4 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Newcom
Coimas en ANDIS
Presupuesto 2026
Atletismo
reforma laboral de Milei
Comité para la Prevención de la Tortura
Newcom
Coimas en ANDIS
Presupuesto 2026
Atletismo
reforma laboral de Milei
Comité para la Prevención de la Tortura

DÓLAR OFICIAL

$1500.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Güemes: Encuentran un oso melero bebé en una vivienda

Entró solo y buscó refugio en un rincón de la cocina.
Martes, 04 de noviembre de 2025 01:38
El osezno en el rincón de la cocina de la casa.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un osezno de Oso Melero fue encontrado por una familia residente en barrio Santa Teresita de la ciudad de Güemes. El mamífero, cuya especie está en peligro de extinción, se encontraba en el interior de la cocina de la vivienda acurrucado en un rincón, mostrando síntomas de estar muy asustado. La familia llamó de inmediato al personal policial, quienes se hicieron cargo de la situación. "El Oso Melero fue encontrado en la cocina de la vivienda que es abierta por no contar con algunas de sus paredes, lo que le permitió ingresar y buscar un lugar donde se sintiera seguro. El osezno de corta edad, no brindó resistencia cuando el personal policial lo levantó para ponerlo en el interior de una caja, para ser trasladado a la comisaría local" explicó el Comisario Mayor, Simón Pistán.

El Oso Melero, podría haber llegado por sus propios medios hasta el barrio Santa Teresita, es muy posible que lo haya hecho escapando de los incendios forestales, siendo ésta la hipótesis más probable con respecto a su aparición en un área muy poblada de la ciudad de Gral. Güemes, pero cercana a las tierras de cultivos de cañas de azúcar, pertenecientes al ingenio San Isidro.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD