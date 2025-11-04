Metán: Cancha nueva en el complejo

La cancha del Complejo Deportivo Municipal, denominado "Pablo y Vicente Burgos" cuenta ahora con un piso profesional de parquet flotante, una obra de primer nivel que marca un antes y un después en la infraestructura deportiva de San José de Metán.

"Gracias al impulso del Gobernador Gustavo Sáenz, nuestra ciudad cuenta hoy con uno de los cinco mejores estadios cubiertos de la provincia, un espacio donde nuestros atletas podrán entrenar y competir en condiciones de excelencia", destacó el intendente, José María Issa.

"Este nuevo piso permitirá el desarrollo de múltiples disciplinas como básquet, vóley, handball, futsal, newcom, entre otras, potenciando el talento local y haciendo realidad un sueño de generaciones. No somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Y nosotros seguimos haciendo, invirtiendo en infraestructura, en oportunidades y en el futuro de cada metanense, de la mano del Gobierno de la Provincia y el Plan META", destacaron desde el área de Prensa de la Municipalidad de Metán.

Issa destacó que esta obra fue posible gracias al impulso del Gobernador Gustavo Sáenz y al Plan META, dentro de una mirada verdaderamente federal del Gobierno de la Provincia. Días pasados el intendente de Metán, junto al secretario de Obras Públicas, Arq. Héctor Varela, y la directora de Deportes, Turismo y Juventud, Carolina Prado, recorrieron la obra junto a profesores y representantes de los distintos equipos que entrenan en el complejo.

Participaron de la visita el equipo femenino y masculino de básquet, la Escuela Municipal Deportiva de Vóley junto al profesor Machuca, el equipo de vóley de Instituto Tráfico, representado por el profesor Peñaloza, y Pato Lizárraga, jugador de Newcom y referente del Básquet de Libertad, acompañado por sus alumnos.