Incumplió una prisión domiciliaria, iba en moto, y llevaba 250 gramos de cocaína

Efectivos de la división Investigación Narcocriminal de Metán detuvieron ayer a un motociclista en Lumbreras, que había violado su prisión domiciliaria, y transportaba 250 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

El acusado tiene 38 años y es metanense. Según pudo saberse se dirigía hacia esa localidad, cabecera del departamento, donde iba a comercializar más de 2.000 dosis de ese estupefaciente.

Los investigadores venían siguiendo el accionar del dealer y lo sorprendieron cuando transitaba por la zona de Lumbreras. Al requisarlo descubrieron que llevaba oculta la droga.

El detenido estaba cumpliendo prisión domiciliaria por el mismo delito, por el que según los investigadores, ya había sido condenado. Sin embargo, violó esa restricción para buscar y transportar los estupefacientes con fines comerciales.

En Metán existe una gran preocupación por la venta y el consumo de drogas. No es la primera vez que la Policía sorprende a una persona con prisión domiciliaria con estupefacientes.