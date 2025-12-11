La CGT rechazó la reforma laboral de Milei y anunció una movilización a Plaza de Mayo

La CGT volvió a tensar la relación con el Gobierno nacional al anunciar una movilización a Plaza de Mayo para el jueves próximo, a las 15, en rechazo al proyecto de reforma laboral que el presidente Javier Milei envió este jueves al Congreso. La central obrera, a través de su Consejo Directivo, advirtió que el país atraviesa un escenario “empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio”, y aseguró que la iniciativa oficial implica un avance hacia la “precarización laboral”.

En una conferencia de prensa realizada en la sede histórica de Azopardo 802, el cosecretario general Jorge Sola planteó que la reforma “transita por la precarización laboral y es un paso más hacia la informalidad”.

Sola cuestionó que el Gobierno impulse una ley de este alcance sin acuerdo ni mesa de diálogo con los trabajadores ni con el sector empleador: “La CGT reclama estar en el lugar de debate con los legisladores, para discutir punto por punto”, remarcó.

Una estrategia que incluye movilización, presión política y judicialización

El dirigente adelantó que la central sindical llevará adelante un plan de acción institucional que incluye:

Presentar sus argumentos a legisladores y gobernadores para frenar el proyecto.

Impulsar la judicialización de varios artículos por considerarlos “inconstitucionales” y contrarios a los principios protectores del trabajo.

Coordinar el rechazo con las 80 delegaciones regionales de la CGT, para que se expresen en todo el país y contacten a diputados provinciales.

En este contexto, anticiparon que la movilización del jueves será “contundente”, aunque la conducción apostará principalmente a la vía institucional antes que a medidas de acción directa.

El Gobierno envió la reforma al Congreso y busca un debate exprés

El Ejecutivo giró el proyecto de reforma laboral al Senado con la intención de tratarlo con rapidez. La bancada de La Libertad Avanza (LLA), que preside Patricia Bullrich, buscaba iniciar la discusión en comisiones este mismo jueves, pero el tratamiento se postergó para el martes.

De este modo, el debate en el recinto recién podría concretarse cerca de fin de año, mientras el oficialismo intenta construir una mayoría con sus aliados parlamentarios.

La definición de la “mesa chica” de la CGT

La postura final fue acordada tras más de dos horas de reunión del Consejo Directivo, en la que estuvieron presentes los cotitulares Cristian Jerónimo y Octavio Argüello junto a Jorge Sola.

Desde allí se resolvió motorizar un rechazo nacional y federal: cada delegación regional deberá replicar el mensaje y reunirse con autoridades locales para advertir que la ley “no puede salir”.