Salta se consolida como uno de los destinos estratégicos de Despegar en el NOA

Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder de Latinoamérica, llevó adelante la primera edición del Travel D “Destino Salta”, una jornada dedicada a presentar los principales datos, comportamientos de compra y oportunidades comerciales que impulsan el turismo en la región norte del país.

Durante el encuentro, el equipo de Despegar compartió información clave que destaca el sólido desempeño de Salta y el notable crecimiento de los destinos del NOA dentro de la plataforma, reflejando una demanda cada vez más activa y diversificada.

“Salta se consolida cada año como uno de los destinos favoritos de los argentinos. Vemos un interés creciente por parte de los viajeros, impulsado por una oferta cada vez más amplia, mejor conectividad y experiencias que realmente conectan con la esencia del lugar. Desde Despegar, trabajamos para que más viajeros descubran todo lo que la provincia tiene para ofrecer, potenciando su visibilidad y generando nuevas oportunidades para el ecosistema turístico de la región”, señaló Sergio Arévalo, Market Manager de Despegar.

Foto: Pablo Yapura

Principales insights presentados en el Travel D Salta:

● El interés por las noches de habitación creció un 30% en lo que va del año, respecto del mismo período de 2024.

● El 70% de los viajeros elige planificar y gestionar su experiencia a través de la app y la web de Despegar, consolidando el modelo digital-first.

● Los paquetes concentran la preferencia del viajero, representando el 60% de la demanda.

● La estadía promedio es de 5 noches en paquetes.

● La anticipación promedio de compra es de 33 días en hoteles y 59 días en paquetes.

● Entre las excursiones más elegidas se destacan Cafayate, la Quebrada de Humahuaca, Salinas Grandes y Cachi.

● El alquiler de autos creció 25% vs. 2024.

● Salta concentra el 78% del total de pasajeros extranjeros del NOA, impulsado por una conectividad cada vez más robusta.



Foto: Pablo Yapura

“Salta es un destino que combina naturaleza, cultura y una propuesta turística de enorme riqueza. Este año vimos un crecimiento muy fuerte en actividades, paquetes y autos, lo que demuestra que el viajero busca experiencias más completas e integradas. Queremos que cada usuario encuentre el viaje que busca y trabajamos para garantizar que esto suceda”, agregó Arévalo.

El evento contó con presentaciones de equipos de Media Sales, Travel Ads y HotelDO, además de un espacio de networking con aliados estratégicos, sorteos y actividades especiales, reafirmando el compromiso de Despegar con el desarrollo del turismo local y regional.