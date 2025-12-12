El importante aporte de PAE al esparcimiento

Dos años atrás la operadora del yacimiento Acambuco, Pan American Energy inauguraba una obra soñada por años en Tartagal que como todo el norte salteño en los meses de más intenso calor registra temperaturas que diariamente superan los 40 grados. El primer natatorio municipal de acceso gratuito es hoy una realidad con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores disfrutando desde las primeras horas de la mañana hasta entrada la noche de este espacio totalmente equipado de 300 metros cuadrados, ubicado en el Complejo Deportivo Municipal Martín Miguel de Güemes.

La inauguración de la piscina semi olímpica de 1 metro y medio de profundidad coincidió con el 25 aniversario de PAE en el norte argentino como operadora del Yacimiento Acambuco y contó con la presencia de autoridades comunales y de la propia empresa como el gerente de operaciones Martín Nieva. Como invitado especial participó el medallista olímpico y uno de los mayores exponentes argentinos de natación José Meolans.

El aporte de PAE incluyó el diseño, la construcción y la ejecución del proyecto y fue una forma de reafirmar el compromiso social para con las comunidades donde opera la compañia como tantas otras acciones de responsabilidad social que desplegó en más de 25 años en la región, tendientes a mejorar la calidad de vida de las diferentes poblaciones norteñas. El acceso a nuevas disciplinas deportivas, al sano esparcimiento y el hecho de haberse levantado en un espacio público con acceso gratuito tiene un enorme significado para la ciudad cabecera del departamento San Martín. Actualmente el municipio de Tartagal tiene asignados profesores de educación física y entrenadores a cargo de la nadadora local Sonia Torres quienes trabajan durante prácticamente todas las horas del día para fomentar esta disciplina.