La fundación Rocca y las becas a estudiantes

Veintiseis alumnos de nivel medio de Aguaray, 15 de General Enrique Mosconi, 36 de Tartagal y 3 de Salvador Mazza recibieron en octubre las becas a la excelencia académica que todos los años entrega la fundación Rocca. Se trata de un reconocimiento para los alumnos tanto de instituciones publicas como privadas a su compromiso con el estudio y como una forma eficiente de contribuir a la igualdad de oportunidades y el progreso de las comunidades.

Estas cuatro localidades del norte de la provincia de Salta constituyen para la fundación Rocca la comunidad Aguaragüe porque precisamente coincide con el área de operaciones de Tecpetrol, la empresa petrolera del grupo Techint. El Programa de Becas surgió en 1976, orientado principalmente a los empleados del Grupo Techint. Actualmente, el Programa se implementa en 18 países.

En Argentina para nivel secundario, participan 14 comunidades, entre ella la de Aguaragüe El Programa cuenta con el apoyo de la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca y el patrocinio de Tenaris, Ternium, Techint Ingeniería y Construcción, y Tecpetrol.

El programas de becas que lleva adelante la fundación Rocca no se centra en la condición económica del grupo familiar al que pertenecen los becarios sino en la excelencia académica. Por eso se toma en cuenta el promedio de estudios que en el caso de las escuelas bachilleres o humanistas debe ser de 9,50 como base y en las escuelas técnicas de 8,50. Además de alcanzar esos estándares los postulantes deben realizar una evaluación de Matemática y Lógica para cumplir su condición de postulante, demostrar el compromiso con su proyecto de vida y carrera, y realizar el Test del Grit para analizar la perseverancia y tenacidad del aspirante ante las metas de largo plazo. En los últimos 10 años se han entregado más de 25.000 distinciones de nivel secundario a nivel global.