Más de 300 estudiantes se hicieron escuchar en Cachi

Un total de 345 estudiantes de entre 11 y 17 años del municipio de Cachi participaron de un encuentro de diálogo, escucha y participación adolescente en el marco de los recorridos que Proyecto OCA mantiene por diferentes municipios de la Provincia. Este proyecto, es impulsado por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Salta.

Los adolescentes participantes son estudiantes del Colegio N° 5087; de la escuela de Educación Técnica N° 3176 y de la escuela Victorino de la Plaza N° 4063. En esta oportunidad, compartió una mesa de diálogo con los adolescentes el intendente de la Municipalidad de Cachi, Américo Liendro.

El encuentro posibilitó la escucha de las inquietudes, opiniones, problemáticas y reflexiones que contribuyan a pensar estrategias para incluir a los adolescentes como agentes de cambio en la comunidad. Conocieron el Servicio de Escucha Telefónica Gratuita 102, donde expresarse, que está disponible las 24 hs, todos los días del año.