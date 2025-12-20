PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
20 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

General Güemes
Campo Santo
Cachi
Fraude
DEFICIT CERO
Extorsión sexual
Ajedrez en Salta
Rugby
Quinta Brigada de Montaña
General Güemes
Campo Santo
Cachi
Fraude
DEFICIT CERO
Extorsión sexual
Ajedrez en Salta
Rugby
Quinta Brigada de Montaña

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Más de 300 estudiantes se hicieron escuchar en Cachi

Los alumnos participaron del proyecto de Orientación y Contención Adolescente.
Sabado, 20 de diciembre de 2025 00:59
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un total de 345 estudiantes de entre 11 y 17 años del municipio de Cachi participaron de un encuentro de diálogo, escucha y participación adolescente en el marco de los recorridos que Proyecto OCA mantiene por diferentes municipios de la Provincia. Este proyecto, es impulsado por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Salta.

Los adolescentes participantes son estudiantes del Colegio N° 5087; de la escuela de Educación Técnica N° 3176 y de la escuela Victorino de la Plaza N° 4063. En esta oportunidad, compartió una mesa de diálogo con los adolescentes el intendente de la Municipalidad de Cachi, Américo Liendro.

El encuentro posibilitó la escucha de las inquietudes, opiniones, problemáticas y reflexiones que contribuyan a pensar estrategias para incluir a los adolescentes como agentes de cambio en la comunidad. Conocieron el Servicio de Escucha Telefónica Gratuita 102, donde expresarse, que está disponible las 24 hs, todos los días del año.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD