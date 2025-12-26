PUBLICIDAD

Municipios

Precaución al viajar a Cafayate: la ruta nacional 68 sigue con tareas de despeje

Las intensas precipitaciones en los Valles Calchaquíes provocaron caídas de piedras y material aluvional en distintos tramos de la Ruta Nacional 68. Vialidad Nacional trabaja en la zona y el tránsito se restableció por media calzada.
Viernes, 26 de diciembre de 2025 10:52
Vialidad Nacional Salta informó que, a raíz de las intensas lluvias registradas en los Valles Calchaquíes, especialmente en la Quebrada de las Conchas, se produjeron caídas de piedras, arrastre de material aluvional y derrumbes sobre la calzada de la ruta nacional 68.

Los inconvenientes se concentraron en el tramo comprendido entre Talapampa y Cafayate, con mayor afectación entre los kilómetros 20 y 78. Ante esta situación, los equipos del organismo vial iniciaron tareas de despeje de manera ininterrumpida desde el martes 24, víspera de Navidad, y continuaron durante toda la jornada del miércoles 25.

Como resultado de los trabajos, se logró restablecer la transitabilidad por media calzada para todo tipo de vehículos, permitiendo nuevamente la circulación en el sector afectado, aunque con precaución.

Durante la jornada de hoy, las máquinas de Vialidad Nacional continúan realizando tareas de limpieza y despeje, con el objetivo de normalizar completamente las condiciones de la ruta, siempre supeditadas a la evolución del clima en la región.

